El desempleo cierra 2025 en Galicia con una caída del 5,7% al contabilizar 6.807 parados menos

El paro registró en 2025 en Galicia un descenso interanual de 6.807 personas (-5,73%, casi como la media), hasta un total de 112.031 desempleados, que son, con todo, 459 más que en noviembre (+0,41%). Así lo registran los datos de las oficinas de los servicios públicos de empleo

El incremento de parados en diciembre en la comunidad gallega (459 más) se debió sobre todo a los aumentos registrados en industria (+285) y construcción (+274), pero también al alza del desempleo en el sector servicios (+122) y el ligero repunte en agricultura (+14). Bajó el paro en 236 personas en el colectivo sin empleo anterior.

Pontevedra contabiliza 360 parados más el último mes del año que en noviembre, en A Coruña sube en 156 y en Lugo son siete desempleados más. Baja en 64 el número de personas sin trabajo en Ourense, según los datos recogidos por Europa Press.

En términos interanuales, las cuatro provincias gallegas cierran 2025 con bajadas: 3.221 parados menos en Pontevedra, 2.296 en A Coruña, 695 en Ourense y 595 en Lugo.

Los demandantes de empleo en Galicia, 194.391, se reparten entre 43.342 ocupados y 122.335 no ocupados, que son --estos últimos-- 321 menos que en noviembre (-0,26%) y 6.987 que al cierre de 2024 (-5,4%).

El paro entre personas extranjeras alcanzó a 10.296 personas, 86 menos que en el mes anterior (-0,83%) y 379 menos que un año atrás (-3,55%): 2.800 comunitarios y 7.496 extracomunitarios.

Galicia, por otro lado, cierra 2025 con 2.602 contratos más (un incremento del 4,99%), pese a reducir el número de contratos en 825 respecto a noviembre (-1,48%). Fueron 14.145 contratos indefinidos y 40.620 temporales, lo cual sitúa el total en 735.687: 226.325 indefinidos (el 30,76%) y 509.362 temporales (el 69,2%).

El gasto en prestaciones terminó noviembre en 93,21 millones de euros, con 64.855 beneficiarios, tras 19.716 solicitudes y 19.213 altas en el sistema.

La Seguridad Social gana 17.715 afiliados

La Seguridad Social ganó 17.715 afiliados en 2025 en Galicia, un 1,64% más respecto a 2024, hasta cerrar el año en 1.097.288 ocupados, según los datos que publica este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En comparación con noviembre, la evolución fue negativa en la comunidad gallega: 3.350 afiliaciones menos, esto es, una caída del 0,3%. Respecto a la clasificiación por regímenes, 875.411 cotizantes se corresponden en Galicia con el general, 204.467 son autónomos y 17.409 trabajadores del mar.

En el conjunto estatal, incorporó 506.451 afiliados en 2025, un 2,4% más respecto a 2024 y cerró en 21.844.414 ocupados, la cifra más alta de su historia al término de un mes de diciembre.