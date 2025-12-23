Una importante empresa gallega oferta 100 nuevas vacantes para el astillero de Ferrol: la lista completa

A la hora de buscar empleo, los portales como InfoJobs e Indeed resultan de gran utilidad. Asimismo, los servicios públicos de empleo y los portales web de grandes empresas también constituyen una ayuda importante.

Precisamente, Navantia ha publicado en su portal de empleo 100 nuevas vacantes en Ferrol. El plazo para presentarse permanecerá abierto hasta el próximo viernes 16 de enero, a las 12:00 horas.

100 vacantes para trabajar en Ferrol

Buenas noticias para los gallegos que estén buscando empleo: Navantia busca incorporar a 100 nuevos trabajadores a su equipo, destinados al centro productivo de Ferrol.

Se dirigen tanto a perfiles junior como senior, en función de la experiencia y se requieren distintos niveles de formación, desde el grado universitario hasta la certificación profesional que acredita la experiencia en un determinado oficio.

En concreto, se publican 57 plazas con perfil técnico y operativo, con 38 puestos junior y 19 senior. Estas últimas se dirigen a personas que acreditan más de cuatro años de experiencia en las funciones de la vacante a la que optan.

Con titulación universitaria se publican 43 plazas, distribuidas entre 22 plazas junior y 21 senior. Por otro lado, la web de empleo publica además dos vacantes para el área de salud, una para medicina general y la otra para medicina del trabajo.

A continuación, te detallamos la lista completa de vacantes que Navantia oferta:

1 ingeniero especialista en integración de Sistema

1 titulado superior junior para Control de Gestión

1 ingeniero junior eléctrico de Sistemas

1 técnico senior en Diseño de Bloques

2 vacantes de Ingeniero especialista para Pruebas de Buques

1 ingeniero junior de Sistemas de Comunicaciones Interiores

1 técnico junior para la familia de Edificación y Obra Civil para Diseño de Modelo 3D

2 vacantes de ingeniero junior para Tubería y Equipos de Propulsión

2 vacantes de operario junior de la familia de Electricidad y Electrónica

2 vacantes de operario junior de la familia de Fabricación Mecánica de Sistemas Automatizados

2 vacantes de operario junior de la familia de Electricidad y Electrónica para Automatización

1 ingeniero junior para proyectos de innovación del Centro COEX DT

1 ingeniero especialista en Infraestructura y Ciberseguridad

1 técnico senior de Diseño Mecánico de Servicios de Tubería

4 vacantes de Soldador senior

3 vacantes de operario junior de la familia de Electricidad y Electrónica para pruebas de buque

2 vacantes de técnico junior de la familia de Informática y Comunicaciones para Infraestructuras

1 ingeniero especialista en Diseño y Modelo 3D

2 vacantes de ingeniero junior de Gestión de Materiales y Diseño y Modelo 3D

9 vacantes de ingeniero junior para el área de Producción

6 vacantes de ingeniero especialista para el área de Producción

11 vacantes de operario junior de Instalación y Mantenimiento para Ajustador-Montador

1 ingeniero especialista en Análisis y Especificaciones

1 médico general senior

1 técnico senior de Desarrollo e Integración HW

2 vacantes de técnico junior de la familia de Informática y Comunicaciones para Infraestructuras

El plazo para presentarse a estas vacantes permanecerá abierto hasta el 16 de enero, a las 12:00 horas.El proceso de inscripción debe realizarse a través de la web de empleo de Navantia y, una vez activada la cuenta, es necesario subir la documentación requerida.

"Es muy importante revisar este paso y todos los detalles de la convocatoria, puesto que la falta de documentos implica ser descartado del proceso de selección", informa Navantia en un comunicado.