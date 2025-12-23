El Gobierno cambia las normas en 2026: las pensiones mínimas subirán más de un 7% y las no contributivas un 11,4%

Tras el Sorteo de Navidad, que ha repartido millones de euros en todo el país, incluida Galicia, llega un nuevo anuncio del Gobierno de España con buenas noticias de cara a 2026 para un grupo concreto de la población.

La comunicación se ha hecho pública la mañana de este martes, 23 de diciembre, y afecta a los pensionistas de toda España, quienes verán una subida de hasta el 11,4%, como parte de las medidas para ajustar las pensiones al coste de la vida.

Las pensiones mínimas subirán más de un 7% y las no contributivas un 11,4%

El Consejo de Ministros ha dado luz verde en su última reunión del año a la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para el próximo año, así como de las pensiones mínimas de más de un 7%.

Según ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y recoge Europa Press, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% en 2026.

Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), por otra parte, también se revalorizarán un 11,4%.

"El Gobierno cumple con un compromiso que es inquebrantable, el de ofrecer la certeza a los más de 9,4 millones de pensionistas de nuestro país de que si los precios suben, sus pensiones también lo van a hacer", ha destacado Saiz.

Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley mucho más amplio, recuerda Europa Press, aprobado por el que ha sido el último Consejo de Ministros del año 2025, para el mantenimiento del llamado 'escudo social'.

El Gobierno renuncia a subir las cuotas mensuales de los autónomos

En otro orden de cosas, el Gobierno ha renunciado finalmente a hacer cambios en las cuotas mensuales que pagan los autónomos a la Seguridad Social y en 2026 pagarán lo mismo que este año.

"La tabla de cotización para los trabajadores autónomos para el año 2026 no sufre cambios respecto a 2025", ha dicho Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La decisión del Ejecutivo se produce después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones planteara el pasado mes de octubre dos propuestas que no convencieron ni a las principales organizaciones de autónomos ni a Junts.

No obstante, sí habrá que sumar la subida del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuyo porcentaje de cotización será del 0,9% en 2026, frente al 0,8% de este año.