A Coruña y Vigo, los puertos gallegos que más crecen en cruceros, pierden tráficos hasta noviembre

Un crucero de gran capacidad en el muelle de Trasatlánticos de A Coruña. Quincemil

A Coruña volverá a cerrar un año con récord de cruceros y cruceristas: 180 barcos y 465.000 visitantes. Esta marca, apuntada la semana pasada en el balance anual por el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, convierte los muelles coruñeses en los que más han crecido de Galicia en recepción de trasatlánticos.

Lo mismo ha ocurrido en Vigo. El incremento de cruceristas en A Coruña en un año ha sido del 52,9% y en la ciudad olívica, del 15,4%, según reflejan las estadísticas publicadas por el Ministerio de Transportes con datos entre enero y noviembre.

En el caso de A Coruña, el total de cruceristas acumulados en los primeros once meses es de 459.109, más de 60.000 respecto al año anterior. Vigo se dispara a 295.055, un alza de más de 100.000 respecto a 2024 hasta noviembre.

Paradógicamente, los puertos de A Coruña y Vigo han perdido volumen de mercancías en el mismo periodo. La caída en la dársena viguesa es leve, del 0,5% (5 millones de toneladas de mercancías), y más acusada en la coruñesa, la que mayores tráficos soporta, un 5,5% menos (12,6 millones), por debajo de los descensos de Marín y Pontevedra, del 8,8%.

Los puertos gallegos de titularidad estatal acumulan 27,6 millones de toneladas movidas hasta noviembre, lo que supone un 2% menos que en el mismo periodo de 2024, según los datos publicados por Transportes este martes.

A falta de conocer los datos del ejercicio completo con diciembre, la Autoridad Portuaria de Vilagarcía es la que más sube de forma relativa, con un 10,8%, hasta alcanzar los 1,4 millones. Le sigue Ferrol-San Cibrao, con 6,4 millones de toneladas (+4,3%).

Fernández Prado comentó en su análisis anual que el Puerto de A Coruña tiene la previsión de cerrar el año con cerca de 14 millones de toneladas movilizadas, lo que supone un ligero descenso con respecto a 2024. El presidente portuario destacó que el año pasado fue el cuarto mejor año de toda la serie histórica, con récord en graneles líquidos, en cruceros y en el tráfico del puerto exterior.

La dársena de punta Langosteira, dijo Fernández Prado, ha consolidado sus tráficos. Tras llegar el año pasado a su mejor registro, 8 millones de toneladas, la estimación para 2025 es al alza, con alrededor de 8,5 millones al cierre del año.