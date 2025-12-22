Aprobado por la Xunta: 123 nuevas plazas en 2 ofertas de empleo para el sector sanitario en Galicia

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en declaraciones a los medios. Xunta de Galicia.

Además del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, Galicia ha celebrado este lunes 22 de diciembre el Consello da Xunta, del que han surgido varios anuncios de interés, entre ellos uno relacionado con el empleo.

A las puertas de acabar 2025 y con la vista pues en empezar 2026 con buen pie, el Ejecutivo regional ha anunciado la convocatoria de dos nuevas ofertas de empleo con un total de 123 plazas de diferentes puestos de la administración sanitaria.

123 plazas en 2 ofertas para la administración sanitaria gallega

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha anunciado esta mañana la aprobación de los decretos por los que se aprueban dos nuevas ofertas de empleo público de personal estatuario del sistema público de salud y de personal sanitario estatuario.

En concreto, la Xunta ha dado luz verde al decreto por el que se ofertan "un total de 100 plazas para puestos de difícil cobertura" en los diferentes centros sanitarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

De estas 100 plazas, tal y como ha apuntado Calvo, 41 pertenecen a diferentes categorías de facultativos especialistas en hospitales comarcales, 27 son de médico de urgencia y 32 pertenecen a la categoría de pediatra de atención primaria.

Del total de plazas, 7 de ellas estarán reservadas al turno de personas con discapacidad general.

De forma paralela, el Gobierno gallego también ha aprobado hoy el decreto de la nueva oferta pública de empleo para las escalas sanitarias de la Ley 17/1989, del 23 de octubre, que incluirá un total de "23 plazas vinculadas al eje de la salud pública y de la administración sanitaria", ha explicado el conselleiro.

En concreto, serán de 5 plazas de farmacéutico inspector de salud público, 7 de inspector médico (1 reservada al turno de discapacidad), 1 de licenciado en ciencias biológicas y 10 de subinspector sanitario (1 reservado al turno de discapacidad).

El sistema de selección será de concurso-oposición y respetará los principios de libre concurrencia, mérito y capacidad

Convocatoria con 54 plazas de funcionario sanitario

Junto con los dos decretos autorizados esta mañana, la Consellería de Sanidade también ha informado en el Consello da Xunta de una nueva oferta pública de empleo con 54 plazas de diversas clases de persona funcionario sanitario de la escala de salud pública y administración sanitaria.

En este caso, el número de plazas de funcionario corresponden con las ofertas públicas de empleo de los años 2022, 2023 y 2024, que serán convocadas mediante el sistema de concurso-oposición.

Serán, en concreto, 12 plazas de farmacéutico inspector de salud pública, 10 de inspector médico, 2 de licenciado en ciencias biológicas, 3 de licenciado en ciencias químicas, 8 de licenciado en farmacia, 4 de licenciado en psicología, 7 de enfermería y 8 de subinspector sanitario.