La evolución del absentismo laboral en Galicia: "En Navidad y verano las bajas se triplican"

Los empresarios de Galicia hicieron sonar la alarma la semana pasada: "El absentismo es un problema estructural que amenaza la competitividad". Así de rotundo fue Juan Manuel Vieites, presidente de la patronal gallega. Los altos índices de absentismo laboral a los que aludió y la advertencia de que existen muchas bajas "fraudulentas" los constatan empresas de investigación que trabajan con estos casos.

Estamos en Navidad, una época propicia para que las ganas de tener más tiempo libre o para pasar más horas con la familia en vez de dedicarlo a la obligación de trabajar sean mayores que en otros meses del año. Lo mismo ocurre en verano.

"En Navidad y en verano las bajas se triplican", asegura Santi Huerta, nombre ficticio de un empleado de la empresa A-6 Detectives, con sede en A Coruña, que tiene las bajas laborales entre sus especialidades.

"Porque el trabajador tiene a los niños a su cuidado o porque ha agotado los días de vacaciones o porque quiere libre un mes más pagado por la empresa o por la Seguridad Social", apunta el investigador como causas.

Las razones las descubren este y otros detectives que, contratados por las empresas en las que trabaja el empleado ausente, hacen un seguimiento de la actividad de los investigados en horas acordadas y durante días, un proceso con el que obtienen material documental y gráfico para evaluar si la baja laboral responde a un problema real justificado o si se ha solicitado por otros motivos no comunicados.

"Desde el COVID, las bajas laborales han crecido un 80%. No sabemos por qué, pero es un hecho", señala el detective consultado. Vieites ha cifrado en casi 10.000 los procesos abiertos por absentismo en Galicia en agosto de este año y ha indicado que los procesos de Incapacidad Temporal por Contingencia Común (ITCC) abiertos entre 2019 y 2025 con duraciones superiores a 365 días se han multiplicado por 6,41.

"El absentismo es un problema estructural que amenaza la competitividad. Hace falta un compromiso serio entre administraciones para revisar los protocolos de baja" Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

Problemas entre compañeros y "guerra" o discusiones con los jefes son dos de los motivos más frecuentes a la hora de que un empleado pida una baja, alegando que se debe a "depresión, lumbago, dolor de pie, de cabeza o lo que sea". "A los dos días, otro compañero pide otra baja. A veces se forma una cadena".

Un detective hace fotografías desde un coche.

"Tenemos trabajo con una empresa de tres trabajadores y dos están de baja. Uno se enfadó y pidió la baja. Tenemos otra de 25 empleados y 15 están de baja", expone el detective. "Estas empresas lo pasan mal, deben pagar muchas bajas, es insostenible".

Siete de cada diez casos son fraude

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha instado a "revisar los protocolos de baja" para controlar la veracidad de los motivos por los que se solicitan y ha propuesto acortar tiempos de diagnóstico y recuperación o incentivar la reincorporación rápida con el fin de "asegurar un control efectivo sobre las bajas fraudulentas".

"De diez casos de baja laboral en Galicia ahora mismo, siete son fraude, tranquilamente. Y normalmente quien hace una baja fraudulenta repite", estima el detective consultado.

Pueden, en efecto, tener apariencia de fraude, pero "hay que probarlo", porque también hay casos que pueden suscitar sospecha en los que la baja es real, y las pruebas reunidas se recogen en un informe que el investigador envía a la empresa que lo ha contratado.

"De diez casos de baja laboral en Galicia ahora mismo, siete son fraude. Y normalmente quien hace una baja fraudulenta repite" Investigador de la empresa A-6 Detectives

"Unas lo guardan en el cajón, otras toman medidas". Cuando la empresa reacciona hacia el trabajador que ha engañado, un paso que suele dar es despedirlo "a cero", sin finiquito, "con las manos vacías". Pero en algunos casos las dos partes tratan de hacer acuerdos o pueden llegar al juzgado, donde se muestran todas las pruebas, entre las que se incluye el seguimiento a la persona durante el tiempo que no ha estado trabajando.

Con variedad de casos de absentismo laboral ha trabajado en los últimos años A-6 Detectives, un despacho que también ha sido contratado para hacer seguimiento de conflictos internos en empresas por motivo de disputas, acoso o robos o realizar análisis forenses de aparatos electrónicos por situaciones que pueden estar relacionadas con suplantación de identidad.

El enfoque sindical

El presidente de la patronal gallega demandaba hace días un "compromiso serio entre administraciones para revisar los protocolos de bajas", un llamamiento en el que implicaba al sistema sanitario público, las mutuas y las propias empresas.

Los sindicatos matizan, desde un punto de vista semántico, que "no todo lo que se etiqueta como absentismo lo es". "Bajo ese término se mezclan bajas médicas prescritas por facultativos del sistema público, accidentes laborales, enfermedades profesionales, permisos legales y situaciones de conciliación reconocidas por ley, situaciones que no se deben definir como absentismo", considera Cristóbal González, secretario general de CCOO en Galicia.

"Galicia tiene una estructura productiva con fuerte peso en sectores físicamente exigentes, envejecimiento de población activa y altas tasas de precariedad en distintos ámbitos. Todo ello tiene consecuencias directas sobre la salud de quienes trabajan" Cristóbal González, secretario general de CCOO en Galicia

En su análisis del conflicto, el sindicalista cree "imprescindible hablar de salud laboral y condiciones de trabajo". "Galicia presenta una estructura productiva con fuerte peso de sectores físicamente exigentes, envejecimiento de la población activa y altas tasas de precariedad en determinados ámbitos. Todo ello tiene consecuencias directas sobre la salud de quienes trabajan".

El homólogo de González en UGT, Ángel Iglesias, no discute los datos sobre absentismo presentados por los empresarios, pero reclama una "lectura correcta" de los mismos. "Detrás de las bajas que se prorrogan hay deficiencias de la sanidad pública en atención primaria y pruebas de diagnóstico".

Iglesias cuestiona que haya bajas que se declaran fraudulentas "cuando es el sistema sanitario el que no cursa el alta a su debido tiempo debido a sus deficiencias". Por ello, reclama a los empresarios que "favorezcan la conciliación porque los trabajadores prefieren empleos en los que el tiempo de trabajo les permita disponer bien de su tiempo personal y familiar".