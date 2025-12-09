El Parlamento gallego avala el dictamen de los Presupuestos de Galicia para 2026

La Comisión 3ª del Parlamento de Galicia aprobó este martes, 9 de diciembre, el dictamen de los proyectos de Ley de presupuestos de la Comunidad gallega para 2026 y de medidas fiscales y administrativas, con el que ambos textos legislativos quedan pendientes de su aprobación definitiva en el Pleno ordinario de la próxima semana.

Los presupuestos de la Xunta para el próximo año ascienden a 14.240 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la Comunidad gallega y de los que tres de cada cuatro euros se destinarán a la sanidad, educación, políticas sociales y empleo: 10.600 millones de euros, con los que seguir avanzando en el fortalecimiento del Estado del Bienestar.

Asimismo, los presupuestos mantienen las rebajas fiscales de las que disfrutan los gallegos de años anteriores, a las que se suman otras medidas dirigidas a los colectivos más vulnerables, como la eliminación en el IRPF de la cuota íntegra autonómica de las ayudas a los afectados por ELA, la talidomida o de las personas perjudicadas por los incendios forestales del pasado verano, así como las deducciones para libros y material escolar.