El Consejo de Ministros aprueba la condonación de 4.010 millones de la deuda de Galicia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas. Esto supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. Así, queda aprobada la condonación de 4.010 millones de la deuda de Galicia.

Así lo ha dado a conocer la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que el Ejecutivo central ha aprobado esta medida en segunda vuelta.

Estobeneficiará directamente a todas las comunidades autónomas que quieran acceder a ella y, al mismo tiempo, permitirá corregir, por un lado, el sobreendeudamiento que viene derivado de la crisis financiera de 2010-2013, y por otro lado, mejorar su posición "a la hora de salir a los mercados", algo que ha calificado de "fundamental".

El Gobierno calcula que los gobiernos regionales podrán ahorrarse hasta 6.700 millones de euros en intereses, que, a partir de ahora, podrán ir dirigidos a reforzar políticas sociales como sanidad, educación o dependencia.

Alegría ha aprovechado para recordar que en estos últimos siete años de legislatura las comunidades autónomas han recibido del Estado más de 300.000 millones de euros más de los que recibieron con la administración precedente durante los siete años del anterior gobierno del PP.

Andalucía (18.791 millones) y Cataluña (17.104 millones) serán las comunidades más beneficiadas en términos absolutos, seguidas de C. Valenciana (11.210 millones); Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); CyL (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Asturias (1.508 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la medida proponiendo que se les compense de forma similar con sus sistemas forales. A pesar del rechazo manifiesto del PP a la quita, incluida Galicia,el Gobierno ha ido vaticinado estas últimas fechas que las comunidades gobernadas por los 'populares' se terminarán acogiendo.

Así, el Gobierno ha mandado ya este anteproyecto de ley al Congreso para que inicie su recorrido parlamentario y su intención es aprobar definitivamente la norma a lo largo del primer trimestre de 2026. Una vez aprobada la ley, el Gobierno ha indicado que habrá un plazo "suficientemente amplio" para que las CCAA que así lo deseen se acojan a la condonación.