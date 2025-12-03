Un profesor gallego cobra 463 euros menos que uno de Euskadi, pero 44 euros más que uno de Madrid

El Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ha publicado un informe sobre las retribuciones de los docentes de las diferentes comunidades autónomas durante el año 2025. El documento analiza el sueldo mensual bruto del profesorado de Primaria, Formación Profesional y de Educación Secundaria Obligatoria. Galicia se encuentra en la novena posición del ranking.

El informe incluye las retribuciones brutas mensuales de los profesores, incorporando complementos de destino, específico de comunidad autónoma y, en algunos casos, el complemento de residencia. Además, en comunidades como Galicia se añade otro adicional vinculado a la productividad, consolidación, acuerdos u otros.

Un profesor de la ESO en Galicia cobra 2.846 euros al mes

Según el informe de la UGT, un profesor de la ESO en Galicia percibe 2.846 euros brutos al mes. El sueldo base, común para todas las comunidades autónomas, es de 1.333,40 euros, a los que en Galicia se suman 700,84 euros de complemento de destino, 749,04 euros de complemento específico autonómico y 62,94 euros vinculados a productividad y otros, sin incluir complemento de residencia.

En el conjunto del país, las retribuciones más altas se registran en Ceuta (3.539 euros), seguido de Euskadi (3.309 euros) y Canarias (2.939 euros). En el extremo contrario se sitúan Asturias (2.626 euros), Aragón (2.704 euros) y Cataluña (2.727 euros).

Incluso, Madrid queda por debajo de Galicia, con 2.802 euros brutos mensuales. Así, atendiendo a estos datos, vemos que un profesor de la ESO en Galicia cobra 44 euros más que un madrileño.

Si bien Galicia no se encuentra entre las comunidades con los sueldos más elevados, el coste de vida moderado de la región permite que estos salarios mantengan un poder adquisitivo más equilibrado en comparación con otros territorios como Madrid o Euskadi.

Un profesor de Primaria en Galicia cobra 2.534 euros al mes

Por otro lado, el informe de la UGT sitúa el salario de un docente de Primaria en Galicia en 2.534 euros brutos al mes. De esta cifra, 1.152,97 euros corresponden al sueldo base, idéntico en todo el país.

En el caso gallego, se añaden 569,13 euros de complemento de destino, 749,04 euros del complemento específico autonómico y 62,94 euros de productividad y otros conceptos, sin percibir complemento de residencia.

En el conjunto estatal, los mejores salarios se registran en Ceuta (2.960 euros), Euskadi (2.858 euros) y Canarias (2.658 euros). En el extremo contrario aparecen Asturias (2.313 euros), Aragón (2.383 euros) y Cataluña (2.400 euros). Madrid, con 2.474 euros, queda ligeramente por debajo de Galicia.

Un profesor de FP en Galicia cobra 2.666 euros al mes

En Galicia, un profesor de Formación Profesional cobra un total de 2.666 euros brutos mensuales. De estos, 1.152,97 euros es el salario base, común en todas las comunidades autónomas de España, tal y como indica la UGT.

Completa su retribución con varios complementos autonómicos: 700,84 euros por destino, 749,04 euros del complemento específico y 62,94 euros vinculados a productividad u otros conceptos, sin percibir complemento de residencia.

En comparación con el resto del país, los salarios más altos se registran en Ceuta (3.090 euros), Euskadi (3.258 euros) y Canarias (2.746 euros). Por el contrario, los docentes con peores retribuciones se encuentran en Asturias (2.446 euros), Aragón (2.517 euros) y Cataluña (2.547 euros). Madrid, con 2.621 euros, vuelve a situarse por debajo del nivel gallego.