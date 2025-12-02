Estos son los 10 alcaldes y alcaldesas que más y menos cobran de la provincia de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña es la segunda mejor pagada de Galicia y la primera de su provincia. El ranking gallego lo encabeza Abel Caballero, alcalde de Vigo, aunque con poca distancia de Inés Rey. Estos datos proceden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que ha dado a conocer los salarios de los alcaldes y alcaldesas en 2024, al menos de aquellos ayuntamientos que han publicado esta información.

Faltan datos, pues más de 1.200 regidores de toda España no han facilitado sus retribuciones anuales. Entre estas ausencias destacadas figura el sueldo del alcalde de Ourense, a pesar de tratarse de una capital de provincia. Así, te presentamos en Quincemil la lista de los 10 alcaldes y alcaldesas mejor pagados de la provincia de A Coruña.

Alcaldes y alcaldesas de A Coruña mejor pagados

Los salarios de los alcaldes son públicos. Las cifras entre ellos varían enormemente según el tamaño y complejidad de cada municipio, así como por su dedicación exclusiva, parcial o nula.

En el área metropolitana de A Coruña conviven grandes urbes con presupuestos elevados, mientras que otros municipios más pequeños de la provincia tienen estructuras más limitadas, reflejándose en la retribución de sus alcaldes.

A nivel estatal, las diferencias son aún más evidentes: alcaldes de ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao superan los 100.000 euros anuales. Por ello, queremos hablarte sobre quiénes son los alcaldes que más cobran en la provincia de A Coruña.

A Coruña, Inés Rey: 77.531,70 euros Arteixo, Carlos Calvelo: 65.048,50 euros Oleiros, Ángel García Seoane: 63.240 euros Ames, Blas García: 59.290,90 euros Boiro, José Ramón Romero: 58.080 euros A Laracha, José Manuel López: 57.033,34 euros Betanzos, María Barral: 55.531,70 euros Oza-Cesuras, Pablo González: 53.837,42 euros Abegondo, José Antonio Santiso: 53.539,78 euros Cerceda, Juan Manuel Rodríguez: 49.272,58 euros

Todos ellos tienen dedicación exclusiva a su cargo, lo que quiere decir que la alcaldía es su única actividad profesional. En el lado opuesto del ranking están los alcaldes y alcaldesas con las retribuciones más bajas. Algunos no llegan a 1.000 euros, como es el caso de la regidora de Riós (Ourense), que percibió 274,7 euros, siendo la de menor retribución de toda Galicia.

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, estos son los regidores con menor remuneración de la provincia de A Coruña.