Las agencias Moody's y S&P elevan la calificación de Galicia y la sitúan entre las mejor valoradas

Las agencias de calificación crediticia Moody's y S&P han elevado la valoración de Galicia, situándola entre las comunidades más apreciadas, tal como ha informado la Xunta tras el Consello de este lunes.

Estos organismos, que evalúan la solvencia y la capacidad de pago de distintas entidades, tienen por objetivo proporcionar al mercado financiero una opinión independiente y objetiva sobre el riesgo crediticio, ayudando a inversores a tomar decisiones informadas.

En concreto, el Gobierno gallego ha puesto en valor que Moody's ha elevado la calificación de Galicia, pasando de un grado de inversión nivel medio a medio-alto (A3), junto con Andalucía, Asturias, Castilla y León y Madrid, situándose al mismo nivel que el de España.

Por su parte, S&P también ha actualizado la calificación de las comunidades autónomas, pasando a Galicia de A a A+, junto con Canarias y Cantabria, también en un nivel de inversión medio-alto.

"Las agencias de calificación crediticia reconocen, de esta manera, el buen desempeño de la economía gallega, con un crecimiento del PIB en línea con el de España y superando la media de la Eurozona y una tasa de paro que se mantiene de forma sistemática por debajo de la media nacional", ha subrayado la Xunta en declaraciones recogidas por Europa Press.

Además, S&P también señala que la deuda gallega es inferior a la media de las comunidades y con previsión de que se seguirá reduciendo en los próximos años.