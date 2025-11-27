Encontro Galego de Relacións Laborais: Bodas reivindica la negociación colectiva y el CGRL presume de eficacia

El evento se celebró los pasados días 20 y 21 de noviembre y avanzó en la elaboración de la tercera guía de buenas prácticas en mediación laboral de España

Casi una semana después de la celebración del XXI Encontro Galego de Relacións Laborais en el Pazo O Rial, en Vilagarcía de Arousa, continúan trascendiendo las claves que marcaron la cita organizada por el Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL). El evento, celebrado los días 20 y 21 de noviembre, avanzó en la elaboración de la tercera guía de buenas prácticas en mediación laboral de España.

La inauguración estuvo marcada por la intervención de Ricardo Bodas Martín, vocal del Consejo General del Poder Judicial y exmagistrado del Tribunal Supremo, encargado de impartir la lección inaugural. Bodas insistió en la necesidad de actuar “de buena fe” en los procesos de negociación colectiva, a los que definió como un auténtico “pilar democrático”. Según explicó, los acuerdos deben garantizar un equilibrio justo entre los intereses empresariales y la mejora de las condiciones de trabajo.

El jurista recordó que la negociación colectiva busca impulsar la productividad y competitividad de las empresas, pero advirtió de que esa competitividad “debe basarse en la calidad del empleo y no en la reducción de costes laborales”. También apeló a mantener el diálogo abierto “todo el tiempo razonable” y a asegurar que las negociaciones sean reales, transparentes y respetuosas con la ley.

El CGRL destaca los buenos resultados del año

Antes de la ponencia de Bodas, la presidenta del CGRL, Antía Sández Callejo, hizo balance de la actividad del organismo en materia de mediación laboral. Sández destacó que el 100 % de los expedientes relacionados con convocatorias de huelga y el 87 % de los vinculados a la negociación colectiva terminados en 2025 se han resuelto con acuerdo. Recalcó, además, el compromiso del Consello de seguir optimizando los procesos de mediación.

La responsable también subrayó que el encuentro servirá para cerrar la nueva guía de buenas prácticas del CGRL, un documento en el que han trabajado durante todo el año y que se sumará a los dos manuales de referencia existentes en España: los de la Fundación SIMA y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

Dos días de mesas de trabajo y un cierre institucional

El encuentro incluyó mesas de debate centradas en las buenas prácticas en negociación y mediación bajo el marco del AGA. Las conclusiones se presentaron en la jornada de clausura, en un acto que contó con la participación de representantes sindicales, de la patronal y del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez.

El CGRL, que suma ya 37 años de actividad, aprovechó la cita para reivindicar su papel como mediador clave en una comunidad autónoma tan diversa como Galicia, marcada por la fragmentación sectorial y territorial.