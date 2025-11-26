Ferrol, de enhorabuena: aprobada la modernización de las fragatas F100 con una inversión de 3.200 millones

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este miércoles a la orden de ejecución para la modernización de media vida de las fragatas F100, clase Álvaro de Bazán, una operación estratégica para la Armada que supondrá una inversión estimada de 3.200 millones de euros y un plazo de ejecución de 120 meses desde la firma del contrato.

El proyecto, que se desarrollará íntegramente en el astillero de Navantia en la Ría de Ferrol, tendrá un impacto anual medio de 215 millones de euros en el PIB y generará alrededor de 3.500 empleos, entre directos, indirectos e inducidos.

Se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril, que busca reforzar las capacidades estratégicas del país en un contexto global de creciente exigencia.

Las fragatas F100, construidas por Navantia y entregadas entre 2002 y 2012, se encuentran en la mitad de su ciclo de vida. Con esta modernización, el objetivo es prolongar su operatividad hasta 2045, además de eliminar las obsolescencias, actualizar sistemas clave, mejorar su eficiencia y operatividad y adaptarlas a la normativa medioambiental vigente.

Desde la compañía pública, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, destacó la importancia del programa y la estrecha colaboración con la Armada: "Navantia colaborará estrechamente con la Armada para modernizar las F100, reconocidas internacionalmente como uno de los mejores buques multipropósito del mundo, con el fin de mantener sus capacidades en la vanguardia tecnológica".

Añadió además que, junto con las F110 ya en construcción, la empresa contribuirá a dotar a España de las mejores capacidades defensivas en el mar.

El programa F100 es considerado uno de los mayores hitos tecnológicos e industriales de la construcción naval europea. Compuesto por cinco fragatas de la clase Álvaro de Bazán, fue el primer proyecto europeo en integrar el sistema AEGIS, consolidando a Navantia como un referente internacional en plataformas navales de alta complejidad y reforzando su actividad exportadora.

Diseñadas para operar en escenarios de máxima exigencia, las F100 combinan capacidades avanzadas de defensa aérea, antisubmarina y antisuperficie, lo que les permite actuar como buques insignia en grupos de combate y ofrecer protección integral a la flota, además de proyectar las capacidades de España en misiones internacionales.