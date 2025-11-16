Galicia llega este lunes al CPFF con la queja de que no haya nueva financiación autonómica

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España) A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

La Xunta asiste al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este lunes con la queja de que el orden del día no incluya abrir la negociación para una nueva financiación autonómica. Una cita en la que ni siquiera participará el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien estará en el debate presupuestario de totalidad en el Parlamento gallego en la misma jornada.

De hecho, será la interventora xeral de la Xunta, Almudena Chacón, la que representará a Galicia en una cita en la que el Gobierno abordará con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

En los últimos días, tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, han lamentado que el Gobierno no tenga previsto abordar la reforma pendiente de la financiación autonómica, por lo que reducen a "secundario" este encuentro con base en el orden del día del Ministerio de Hacienda.

Así, Rueda censura que el Gobierno "siga sin tomar en serio" la financiación autonómica. "Desde luego no se va a reunir el CPFF para lo que de verdad interesa", lamentaba el pasado jueves. Igualmente, Miguel Corgos se quejaba de que esta cita "llega tarde", puesto que la Xunta ya había realizado sus propias previsiones sin poder contar con la hoja de ruta del Gobierno central.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, llegó a tachar de "poco respetuoso" que el Gobierno convoque el CPFF en el mismo día de debate parlamentario que Galicia tratará sus cuentas de 2026.

Aprobación del techo de gasto

Mientras, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el techo de gasto para 2026 y la senda de estabilidad presupuestaria 2026-2028, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el lunes y donde se someterá a votación los objetivos de déficit.

De esta forma, el Gobierno comienza con estos trámites la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, que tendrá que aprobar posteriormente, una vez que el Parlamento ratifique la senda de estabilidad que se acuerde el lunes en el CPFF y que aprobará el Gobierno al día siguiente junto con el conocido como techo de gasto, que es el límite de gasto no financiero de las cuentas del próximo año.

Montero ha precisado, sobre el calendario de trabajo que tiene el Gobierno tras el encuentro del CPFF, que el Congreso y el Senado tienen que ratificar después la senda de estabilidad, pero no así el techo de gasto, que simplemente lo tiene que aprobar el Gobierno.