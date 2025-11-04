Amancio Ortega vuelve a ser el más rico de España según Forbes: 109.900 millones de euros de patrimonio

A poco menos de dos meses para finalizar el año 2025, Forbes España ha publicado la nueva edición de la lista de "Los 100 españoles más ricos". Este análisis no solo considera la riqueza acumulada, sino también la gestión del capital, el valor de sus empresas, propiedades y liquidez.

En conjunto, el patrimonio de las grandes fortunas de España ha crecido un 7%, alcanzando los 258.870 millones de euros, lo que ha elevado la "nota de corte" para entrar en la clasificación hasta 450 millones de euros. Este incremento no ha alterado la posición de las grandes fortunas gallegas, ya que tres de ellas se mantienen dentro del Top 5 del ranking nacional.

3 grandes fortunas residentes en Galicia en el Top 5 de los más ricos de España

Galicia continúa destacando en el panorama económico nacional con tres de sus principales empresarios entre las cinco mayores fortunas de España. Amancio Ortega, fundador de Inditex, sigue liderando la clasificación desde 2014, con un patrimonio de 109.900 millones de euros, pese a una ligera disminución del 8,6% respecto al año anterior.

Esta bajada se debe a "la desaceleración de las ventas y la ralentización del consumo en el primer semestre del año, a la espera de conocer el impacto de los aranceles impuestos por la administración estadounidense en el ejercicio final de año".

Su posición refleja la solidez del imperio textil gallego y su relevancia a nivel mundial. Según Forbes, ocupa el noveno puesto de la lista mundial de los mayores patrimonios del mundo. De hecho, el fundador de Inditex representa por sí solo el 42,5% de toda la riqueza de los 100 españoles más ricos.

En segundo lugar se encuentra su hija, Sandra Ortega, que conserva el título de ser la mujer más rica de España con una fortuna de 10.000 millones de euros, consolidándose así la influencia del grupo familiar en la economía española.

Si hace unos meses las tres mayores fortunas de España vivían en A Coruña, en noviembre esto ha cambiado ligeramente. Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, se sitúa en el quinto puesto pese a haber aumentado su patrimonio en un 55% respecto al año pasado y acumular 6.200 millones de euros. Su crecimiento evidencia la fortaleza del sector financiero gallego.

El tercer puesto lo ocupa el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, con 8.000 millones de euros, esto es, un incremento de patrimonio del 11,8% respecto a 2024. En cuarta posición, Juan Roig, presidente ejecutivo de Mercadona, con una riqueza de 7.900 millones de euros, que crece un 36,6%.

Galicia es la comunidad que más riqueza acumula

Galicia se mantiene como la comunidad más rica de España gracias al llamado "efecto Ortega", que concentra la mayor parte de la fortuna nacional. El patrimonio total gallego alcanza 129.850 millones de euros, de los cuales 119.900 millones pertenecen al clan Ortega, una cifra que incluso supera el PIB gallego de 2024 (77.356 millones).

En comparación, Madrid sigue liderando en número de grandes fortunas (29), aunque con una ligera bajada respecto al año anterior, mientras su riqueza conjunta crece un 13,2%, hasta los 46.778 millones de euros. Muy cerca está Cataluña, con 28 fortunas y 29.723 millones, impulsada por nuevas incorporaciones como los hermanos Rubiralta.

Por su parte, Baleares es la región que más ha incrementado su patrimonio, casi un 67%, gracias a las familias March y Matutes. La Comunidad Valenciana también destaca, con un fuerte crecimiento ligado a empresas como Mercadona o Naviera Boluda, mientras que Andalucía aumenta su riqueza un 14,6% con la entrada de Nicolás Osuna en la lista.