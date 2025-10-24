La Cámara de A Coruña eleva a casi 5 millones su presupuesto para afrontar un 2026 "complejo"

Antonio Couceiro y Manuel Galdo en la presentación de los presupuestos de la Cámara de A Coruña para 2026.

Un crecimiento "suave pero continuo", sin deuda financiera ni comercial. La sostenibilidad es el principio con el que la Cámara de A Coruña planifica el próximo ejercicio y elabora su presupuesto para 2026, que alcanza los 4,9 millones de euros, un 7,33% más que este año.

La presentación de las cuentas aprobadas por la Cámara estuvo acompañada por la del Plan de Actuación 2026, con 11 vectores y 62 líneas de trabajo, repasadas por el director general, Manuel Galdo, quien calificó como "complejo" el próximo año desde el punto de vista macroeconómico.

El presidente, Antonio Couceiro, destacó que la actividad de la Cámara "se afianza" con tres actuaciones prioritarias: la ampliación de la demarcación de la entidad a 61 ayuntamientos y unas 60.000 empresas; la consolidación del Club Cámara Noroeste en O Parrote "con actividad creciente"; y el recientemente inaugurado centro de formación de la Cámara en su sede central con nuevos programas para dar "mucha mayor accesibilidad" laboral.

"El presupuesto refleja una gestión prudente y una visión de futuro basada en la innovación, la formación y el desarrollo territorial como pilares estratégicos. La Cámara refuerza así su capacidad de respuesta ante imprevistos y su compromiso con el crecimiento sostenible del tejido empresarial", resalta la entidad cameral.

Programas y servicios

Galdo expuso algunas actuaciones que constituyen el plan para 2026. La línea de internacionalización incluye unas 30 misiones y el acompañamiento a empresas en su salida al exterior, además de ofrecer jornadas sobre mercados específicos y un servicio de Inteligencia Económica Internacional. La Cámara apoyará el registro ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en EEUU) y gestionando becas en el extranjero.

Los programas Talento Joven y Talento 45+ seguirán impulsando la empleabilidad de jóvenes y mayores de 45 años en paro. Se incorporan los proyectos Somos Futuro II y Acreditación de Competencias. Y el nuevo centro de formación impartirá cursos tanto para usuarios de los programas de empleo y para empresas, de forma presencial y online.

En el apartado de innovación y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se refuerzan los programas Pyme Digital, Pyme Cibersegura, Pyme Innova, Pyme Sostenible y Comercio Minorista. La Oficina Acelera Pyme continuará apoyando la digitalización de las pymes dentro del programa Kit Digital, además de realizar informes para Proyectos Industriales Estratégicos (PIE) y Proyectos de Interés Autonómico (PIA).

La Cámara fomentará la creación de empresas a través de iniciativas como España Emprende, Eduinspira, Eduindustria, los viveros de Carballo y Cerceda y el Punto de Atención al Emprendedor (PAE). Además, gestionará el nuevo Polo de Emprendimiento de la Xunta en la sede de Ferrol y mantendrá sus líneas de microcréditos de un millón de euros anuales gracias al acuerdo con MicroBank.

Otros servicios de la entidad comprenden el apoyo a proyectos tecnológicos desde la fase inicial hasta la validación de su producto mínimo viable (MVP); el refuerzo de las áreas de Certificaciones, Servicios Jurídicos, Mediación y Arbitraje; el alquiler de espacios; y la elaboración de estudios e informes y el asesoramiento empresarial personalizado.