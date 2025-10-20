Una joven gallega de 30 años en Edimburgo: "Vine por 3 años y llevo 7. Lo mejor es la estabilidad laboral"

Laura es natural de la ciudad de A Coruña, pero hace casi una década decidió marcharse a Edimburgo para trabajar como enfermera. Declara que "sabía que iba a tener opciones de trabajo y con unas condiciones laborales buenas", en comparación con la sanidad gallega y española.

Ella es un ejemplo de jóvenes muy bien cualificados que dejan su tierra por falta de oportunidades, sueldos dignos o contratos con buenas condiciones. Aunque tiene pensado volver a su casa a corto - medio plazo porque "la morriña es la morriña", confiesa que allí tiene una muy buena situación laboral.

"La idea era irme por 2 o 3 años y llevo 7"

A sus 30 años, Laura, una enfermera que estudió en la Universidad de A Coruña, lleva 7 años viviendo y trabajando en Edimburgo. Su decisión de irse al extranjero no fue porque sí, sino por encontrar mejores condiciones laborales y mayor proyección laboral que la que podía encontrarse en Galicia.

"El motivo principal por el que me fui a vivir fuera fue el poder tener la experiencia de irme a vivir al extranjero, como enfermera sabía que iba a tener opciones de trabajo y con unas condiciones laborales buenas", explica.

Para ella, "encontrar trabajo fue bastante fácil". Realizó un par de entrevistas desde España a través de una agencia especializada en la contratación de personal para el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS).

A partir de ahí, Laura cuenta las facilidades que ha tenido: "Desde que he empezado a trabajar aquí he tenido un contrato indefinido con horarios fijos, en el servicio que yo escogí, con vacaciones pagadas, etc". Y añade: "Tener unas condiciones laborales estables ayuda mucho a crecer profesionalmente, te da tiempo a seguir formándote y aquí sí hay la oportunidad".

Por todo ello, no duda en afirmar que lo mejor y principal ventaja de trabajar como enfermera en Edimburgo frente a Galicia es "la estabilidad laboral".

No obstante, sobre el sistema de salud en Edimburgo, Laura hace una distinción entre su experiencia como trabajadora y como usuaria: "Como trabajadora la diferencia principal es la estabilidad laboral, desde el principio. Este sistema no funciona con oposiciones sino con entrevistas y contrataciones".

Por otro lado, como usuaria opina que "para nada tiene la calidad de servicio que tenemos en España. La calidad y la formación de los trabajadores de salud en España y en Galicia es superior a la de aquí".

Este es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta España. Al final, se invierte en formar excelentes profesionales sanitarios que se ven obligados a emigrar por la falta de empleo digno. Esto supone una pérdida económica y humana, mientras otros países aprovechan el talento que aquí no se retiene.

Laura está satisfecha con su decisión: "Creo que cualquier experiencia fuera de nuestro país es buena, sobre todo para aprender a valorar lo que tenemos en casa. Llevo mucho tiempo aquí y no tengo ninguna queja. Siempre he estado muy cómoda y me han tratado muy bien", finaliza en su declaración a este medio.