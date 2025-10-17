Un informe revela que más de 500.000 gallegos están en riesgo de pobreza, 180.000 menos que en 2023

Más de 500.000 residentes en Galicia estuvieron en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2024, el 18,8% de la población. La cifra es 6,7 puntos más baja que la registrada en 2023, por lo que son 180.000 gallegos menos los que se encuentran en esta situación.

Este es uno de los datos que se desprende del informe 'O estado da pobreza en Galicia', con datos de 2024, que ha sido presentado este viernes en el Parlamento de Galicia, de la mano de los responsables del mismo, la presidenta de EAPN Galicia, Ana Pardo Fernández; el director de la asociación, Xosé Cuns; el presidente de la Cámara gallega, Miguel Ángel Santalices; y la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño.

Cuns ha pedido no caer en "mensajes triunfalistas", pese a la bajada, aunque sí ha comentado que hay motivos para el optimismo. Ha destacado que Galicia continúa "bastante por debajo" de la media estatal y, aunque no suelen hacer comparativas por comunidades autónomas, este año ponen el foco en las sustanciales diferencias con comunidades como Madrid y Castilla-León, donde aumenta. "Diferentes políticas, diferentes resultados", ha señalado.

Así, ha remarcado que todos los indicadores que componen la tasa Arope (pobreza, intensidad laboral y carencia material y social severa) bajan. De esta forma, la tasa baja del 26,5% en 2023 al 25,8% en 2024.

Más concretamente, la tasa de pobreza se reduce y pasa del 19,4% en 2023 al 14,2% en 2024, es decir, con más de 384.000 personas menos en esta situación. Por su parte, la tasa de pobreza severa también baja, aunque menos, y pasa del 7% al 5,9% —unas 160.000 personas menos—, y continúa por debajo de la media estatal.

El indicador de carencia material se sitúa en el 4,8%, bajando cuatro puntos desde 2023, cuando estaba en un 8,2%. Esto se traduce en casi 130.000 personas en esta situación, 91.000 menos que en 2023. Aunque todos los elementos que componen este indicador bajan, a los responsables les preocupan especialmente las elevadas tasas de personas que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada (16,6%) o las personas que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (26,8%).

Mejora la tasa en pobreza femenina

Mejora también la tasa de pobreza femenina y se reduce la brecha de género, por primera vez desde que se hace el estudio. De las 509.000 personas que en 2024 estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión social, casi 228.000 eran hombres (unos 77.000 menos, 6 puntos) y casi 281.000 mujeres (103.000 menos, 7,4 puntos).

La misma línea sigue el riesgo de pobreza y exclusión infantil, que disminuye a mínimos históricos de la serie estudiada y tiene las tasas más bajas por grupo de edad, el 17,5% en 2024. El grupo de mayores de 64 años disminuye aunque en menor medida la tasa Arope (18,9%, 5,6 puntos menos que en 2023).

Ha destacado también que, por primera vez, se revierte la afirmación de que tener hijos es un factor de empobrecimiento. Y es que la tasa de pobreza en los hogares con niños es de 15,7% frente al 21% de los hogares sin menores. Otros datos llamativos son cómo la discapacidad es un factor clave para la pobreza. Aquí la tasa de pobreza y exclusión es del 28,7% frente a las no discapacitadas, de un 15,8%, casi el doble.

El alquiler, un factor de empobrecimiento

Otro factor de empobrecimiento estudiado en el informe es el acceso a vivienda, concretamente el alquiler. La población que vive de alquiler tiene una tasa AROPE del 36,1% frente a la población que vive en propiedad, con una tasa del 14,8%.

Además, las personas en pobreza destinan un 33,2% de sus ingresos a la vivienda y el 22,6% dedican más del 40% de su renta disponible a gastos de vivienda. En 2024, el 4,6% de la población gallega experimentó retrasos en el pago de facturas de suministros como la luz y el gas, una cifra que se reduce respecto a 2023 y se sitúa cerca del nivel de 2019.

A esto hay que añadir que el 5,1% de la población de Galicia reside en hogares con falta de espacio, un dato que aumenta 0,6 puntos respecto al año anterior.

Papel del Estado de Bienestar

Los responsables del estudio han enfatizado la importancia del Estado de Bienestar y de las diferentes administraciones (autonómica y locales), además de entidades del tercer sector, para disminuir estas tasas.

Así, en base a los datos analizados, afirman que de no existir ninguna transferencia pública (Estado, Xunta o ayuntamientos) en Galicia en 2024 la situación de pobreza llegaría al 42,3%, es decir, habría 1.144.000 personas en esta situación, 760.000 más de las que hay ahora.

Lo mismo ocurre con la tasa de pobreza severa que, de no existir ninguna prestación, aumentaría en términos absolutos en casi 842.000 personas, con casi 682.000 personas más.

Papel importante juegan aquí las pensiones, con un mayor impacto que a nivel nacional. Mantener las pensiones de jubilación reduce la pobreza en Galicia 22,5 puntos, mientras que a nivel nacional lo hace en 16,6 puntos.

Otra de las novedades del estudio es que por primera vez analiza las aportaciones de los municipios, que demuestran una clara desigualdad entre las principales ciudades gallegas. Así, mientras A Coruña lidera la inversión en gasto social por habitante con 125,95 euros por habitante, Pontevedra es la que menos invierte, con 48,65 euros.

Tal y como ha explicado Cuns, se conjugan muchos factores para alcanzar esta mejoría en los datos. Entre ellos, el aumento de la renta media en Galicia, que prácticamente dobla la media del Estado. También que se esté alcanzando una inclusión sociolaboral de la población migrante, dado que hasta ahora "no se conseguía fijar población".

Las medidas llevadas a cabo por la Xunta

Pardo Fernández ha elogiado medidas de la Xunta como la educación gratuita para los niños de 0 a 3 años o el mantenimiento de la Risga cuando el Gobierno implementó el Ingreso Mínimo Vital.

Asimismo, ha aprovechado para reiterar tres medidas que consideran prioritarias: modificar la ley de inclusión social para facilitar el acceso a la Risga y compatibilizarlo con el ingreso mínimo, el apoyo a las familias monoparentales e impulsar programas de inclusión sociolaboral.

Pardo Fernández ha hecho una reflexión también sobre el clima de respeto que se esconde tras la mejora de estos datos, afirmación que han compartido otros participantes. Sobre esto, ha destacado que Galicia es la única comunidad sin representación de partidos con discursos extremistas y aporafóbicos.

Por último, Santalices ha apelado a la prudencia respecto a los datos, aunque sean positivos. Además, ha reivindicado el gasto social del Gobierno gallego frente a las voces que argumentan que "se come el presupuesto". "Bien comido está", ha comentado.