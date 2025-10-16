Galicia baja el impuesto para compra de vivienda de familias monoparentales al 3%

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Xunta de Galicia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este jueves una ampliación de las rebajas fiscales para la compra de vivienda de segunda mano, en el marco de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid.

La medida eleva el límite de patrimonio hasta los 240.000 euros, con 30.000 euros adicionales por cada miembro de la unidad familiar, para poder beneficiarse del tipo reducido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que pasará del 8% al 3%, y al 0% en zonas con baja densidad de población.

Por primera vez, las familias monoparentales podrán acogerse a esta bonificación, junto a los menores de 36 años, las familias numerosas y las mujeres víctimas de violencia de género.

Según los cálculos del Ejecutivo gallego, el 95% de las compras de vivienda realizadas por estos colectivos podrían beneficiarse de esta rebaja fiscal.

Además, Rueda anunció la puesta en marcha de un proyecto piloto para adquirir bajos comerciales en desuso y transformarlos en vivienda pública, con el objetivo de aumentar la oferta residencial en Galicia.

También confirmó que mañana el Consello da Xunta aprobará los presupuestos para 2026, cumpliendo por decimoséptimo año consecutivo con la tramitación "en tiempo y forma". De hecho, esta medida va dentro de ellos.