Ángel (62), contable gallego con 48 años cotizados: "Trabajo desde los 14 y si me jubilo a los 63 me quitan el 13%"

Toda una vida de trabajo para, al llegar a los sesenta y tantos, ver reducida tu pensión de jubilación por querer retirarte antes de los 65, incluso teniendo muchos más años de los requeridos. Esto es lo que le ocurre a Ángel, un administrativo y contable gallego que comenzó a trabajar el mismo día que cumplió 14 años, allá por 1977.

Recordemos que, actualmente, en España la edad de jubilación es a los 65 años, siempre que se acrediten, al menos, 38 años de cotización, según informa la Seguridad Social. De lo contrario, la edad legal se retrasa. Así, todo aquel que decida jubilarse antes será penalizado con una reducción vitalicia de su pensión, incluso si ha cotizado más años de los exigidos.

"A los 63, con 49 años cotizados, me quitan el 13% de mi pensión"

La pensión de jubilación es una prestación económica que se recibe de por vida, hasta que uno viva. Hay quien la percibe con gran alegría, una recompensa a los años trabajados, mientras que otros opinan que, siendo necesaria, su funcionamiento es un poco injusto.

Este es el caso de Ángel: "Empecé en el 1977. El mismo día que cumplí los 14 años me aseguraron". Desde entonces, continúa trabajando en la misma empresa, en su silla, frente al ordenador y entre facturas y cientos de papeles. Algo que, a día de hoy, resulta impensable para la gran mayoría de los jóvenes, dada la gran inestabilidad laboral que existe.

Él es uno de tantos que no está del todo de acuerdo con el funcionamiento del sistema de pensiones. Actualmente tiene 62 años, y afirma: "Si yo me jubilo a los 63, con 49 años cotizados, me quitan el 13% de mi pensión".

Esto ocurre porque la jubilación anticipada está penalizada. Da igual cuántos años tenga cotizados una persona: siempre que decida jubilarse antes de los 65, su pensión será reducida de forma permanente.

La penalización corresponde a cada mes que falte para que la persona cumpla la edad legal de jubilación. "Es injusto", opina. Y añade: "Hay gente que con menos años cotizados cobra el 100% por jubilarse a los 65".

De esta forma, si finalmente toma la decisión de jubilarse con 63 años recibirá un 13% menos de por vida. Se pueden consultar los porcentajes de reducción por jubilación anticipada en este enlace.

¿Solución? Tiene dos opciones: seguir hasta los 65 y jubilarse con la friolera cifra de 51 años cotizados y el 100% de su pensión, o irse antes y perder dinero. "Esperaré hasta los 63 y medio, porque no quiero que me quiten tanto", dice con rabia.

Por todo ello, tanto para Ángel como para aquellos que han tenido una larga vida laboral, esta penalización es excesiva y poco igualitaria.