La nueva academia de la Cámara de A Coruña inicia sus cursos el lunes 13 de octubre

Antonio Couceiro, en el centro, en la presentación del nuevo centro de formación de la Cámara de A Coruña. Cámara de A Coruña

La Cámara de A Coruña refuerza su función como puente entre la educación y la empresa con la creación de su nuevo centro de formación, que iniciará su actividad el próximo lunes 13 de octubre.

Este centro está concebido como uno de los pilares de crecimiento del Plan Estratégico de la Cámara, con el que pretende potenciar el desarrollo profesional y empresarial del área coruñesa y consolidar a la entidad como referente en materia de formación empresarial y para el empleo.

El centro de formación se ubica en las instalaciones de la Cámara en la calle Alameda, convertido en un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades del mercado laboral actual.

"Nace con la vocación de convertirse en un referente para la formación de calidad, alineada con las demandas del tejido productivo y los retos de la transformación digital, la sostenibilidad y la internacionalización", destaca el presidente de la Cámara, Antonio Couceiro.

El centro también acogerá iniciativas vinculadas a la Formación Profesional Dual, programas de empleabilidad para colectivos vulnerables y acciones de formación para autónomos, pymes y emprendedores.

Hasta ahora las actividades formativas de la Cámara se realizaban en las instalaciones de la calle Mendaña de Neyra, donde se prevé desarrollar otros proyectos en colaboración.

Nueve salas, variedad de cursos

Desarrollado y financiado al 100% por la Cámara de A Coruña, el centro de formación ocupa 750 metros cuadrados de la tercera planta de su sede central, y cuenta con nueve aulas (dos de informática, una dedicada a actividades formativas hosteleras, otra dedicada a escaparatismo y varias aulas multifuncionales), zona de networking y descanso y sala de seminarios y Aula Magna/auditorio con capacidad para 60 personas.

Hasta 200 alumnos pueden formarse simultáneamente en las nuevas instalaciones. El lunes 13 arrancarán las primeras actividades formativas. Cerca de 60 estudiantes participarán en los cursos de Reposición y Venta en Gran Superficie, Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Personal de Apoyo para Gestoría e Inglés Avanzado. La siguiente semana arrancarán también los cursos de Personal Shopper, Barista y Excel.

En 2024 la Cámara impartió más de 11.400 horas de formación a más de 3.600 alumnos (un 13% más respecto a 2023) en los 245 cursos que programó.