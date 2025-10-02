El paro aumenta en Galicia en 3.394 personas en el mes de septiembre

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.394 personas en septiembre en Galicia, lo que supone casi un 3,1% más respecto al mes anterior, hasta situarse en 113.085 desempleados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este jueves.

De esta manera, el paro ha bajado en la Comunidad un 6,54% en los últimos 12 meses, con 7.907 menos anotadas en las listas de desempleo.

En el conjunto de España, hasta 2.421.665 personas están registradas en las oficinas de empleo, 4.846 menos que en agosto (-0,2%). En términos anuales, la caída fue del 5,97%, con 153.620 parados menos.

Por provincias, todas experimentaron un aumento del número de parados en septiembre, con una subida del 2,88% en A Coruña, alcanzando los 44.849 desempleados, mientras que en Lugo subió un 3,93%, con 11.079 parados, y en Ourense aumentó un 4,17%, hasta 13.902 desempleados. Pontevedra, por su parte, el número de parados en septiembre se incrementó hasta los 43.255, un 2,77% más.

Del total de parados en Galicia, un 59,44% era mujer y un 4,3% menores de 25 años. Además, todos los sectores incrementaron el paro el mes pasado, aunque hasta 2.487 personas subió en el sector servicios, tras el fin de la temporada estival.

Baja el número de afiliados a la Seguridad Social a 7.205 personas

La Seguridad Social perdió 7.205 afiliados en septiembre en Galicia, lo que supone un 0,65% menos respecto a agosto, hasta 1.104.002 cotizantes, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogidos por Europa Press.

Este descenso contrasta con el incremento registrado de media a nivel nacional, ya que en el total de España la Seguridad Social ganó una media de 31.462 cotizantes en septiembre respecto al mes anterior (+0,15%), su mayor repunte en este mes desde el inicio de la serie en 2002. Sólo fueron mejores los meses de septiembre de 2020 y 2021, en el periodo de pandemia.

En los últimos 12 meses, Galicia incrementó su número de cotizantes en 18.156 personas, un 1,67% más, mientras que a nivel nacional esta cifra fue de 499.459 personas, un 2,36% más.

Por provincias, todas ellas disminuyeron sus afiliados, con 2.606 menos en A Coruña (-0,54%), hasta 479.613; mientras que en Lugo cayeron en 1.457 personas, (-1,12%), hasta 128.203. Además, Ourense y Pontevedra también registraron cifras en rojo, bajando en 198 (-0,18%) y en 2.943 (-0,75%), respectivamente, con 109.182 y 387.004 cotizantes cada una.

Del total de afiliados gallegos, 881.429 pertenece al régimen general, de los cuales 7.581 trabaja en el sector agrario y 21.600 en el hogar. Además, 204.578 son autónomos y 17.996 pertenecen al régimen del mar.

A nivel nacional, la Seguridad Social ganó una media de 31.462 cotizantes en septiembre respecto al mes anterior (+0,15%). Tras el aumento de ocupados de septiembre, impulsado especialmente por la educación con el comienzo del curso escolar, el número de afiliados medios se situó en 21.697.665 cotizantes, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.