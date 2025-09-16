Galicia convoca oposiciones para bomberos forestales: todo sobre los requisitos, plazos y exámenes

Tras un trágico verano marcado por los incendios de Galicia, queda más clara que nunca la importancia del papel de los bomberos forestales. La función de estos profesionales es esencial porque su labor de prevención y extinción de incendio protege los recursos naturales y la vida de las personas en zonas rurales.

Ante la necesidad de contar con un equipo amplio, la Xunta de Galicia ha convocado 71 plazas de bombero forestal de la categoría de jefe de brigada a través de un proceso selectivo de concurso-oposición, publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este verano.

71 plazas de bombero forestal en Galicia

Un bombero forestal Shutterstock

Ya es oficial. El Ejecutivo regional ha anunciado un nuevo concurso de oposición para cubrir 71 plazas de bombero forestal de la categoría de jefe de brigada, de las cuales tres están reservadas a personas que acrediten discapacidad.

Del total de vacantes ofertadas, se reservan 36 para ser cubiertas por el turno de promoción interna. Por otro lado, las plazas no cubierta por este turno se acumularán a las de acceso libre (35).

Para ser admitidas en el proceso selectivo, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: no exceder la edad máxima de jubilación forzosa y estar en posesión (o en condiciones de obtener) del título de técnico de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural o técnico superior en Gestión Forestal y Medio Natural o titulación equivalente.

Entre los requisitos figura también tener la nacionalidad española, poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el desempeño de las tareas, y disponer o estar en condiciones de obtener el permiso de conducir de la clase B.

Plazos y exámenes

Los interesados pueden presentar sus solicitudes por vía electrónica a través del formulario normalizado accesible en el portal web funcionpublica.xunta.gal, siguiendo la ruta: «Procesos selectivos»-«Generación y presentación de solicitudes».

La Xunta de Galicia abrió el proceso de inscripción el pasado miércoles 27 de agosto y permanecerá abierto hasta el martes 23 de septiembre.

En cuanto al proceso selectivo, las pruebas de oposición consistirán en la superación de un ejercicio teórico, dividido en dos partes: la primera parte consistirá en contestar a un cuestionario de 90 preguntas tipo test, mientras que en la segunda parte los aspirantes deberán resolver un cuestionario de carácter práctico.

Por otro lado, las personas aspirantes también deberán superar la prueba física Field Test, en el cual tendrán que caminar 3,2 kilómetros sobre terreno plano con un peso de 11 kilos a sus espaldas. El tiempo máximo para realizar el ejercicio será de 30 minutos.

Y, para finalizar, habrá una prueba de gallego que consistirá en la traducción de un texto del castellano al gallego y otro del gallego al castellano. Están exentas de realizar este ejercicio las personas que posean el Celga 4 o un título equivalente debidamente homologado.