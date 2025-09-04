El Sergas convoca en Galicia 2.195 plazas: categorías, plazo de inscripción...

El Hospital Virxe da Xunqueira de Cee, en una foto de archivo. Xunta de Galicia

El Diario Oficial de Galicia publica hoy jueves las convocatorias del concurso-oposición para el ingreso en diversas categorías de personal de gestión y servicios y de personal sanitario de Formación Profesional. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) oferta un total de 2.195 plazas.

Un total de 784 plazas corresponden a diversas categorías de personal de gestión y servicios y 1.411 corresponden a diversas categorías de personal sanitario de Formación Profesional.

Respecto al turno de acceso para las personas con discapacidad intelectual, se oferta un total de 90 plazas, de las cuales 47 son de diversas categorías de personal de gestión y servicios y 43 corresponden a diversas categorías de personal sanitario de Formación Profesional.

El total de plazas ofertadas, desglosadas por categoría y turno, es el siguiente:

Gestión y servicios Grupo auxiliar de la función administrativa: 84 de acceso libre, 100 de promoción interna, ocho para personas con discapacidad y otras ocho para personas con discapacidad intelectual Personal de servicios generales : 100 de acceso libre, 118 de promoción interna, ocho para personas con discapacidad y 10 para personas con discapacidad intelectual Celador : 135 de acceso libre, 174 de promoción interna, 55 para personas con discapacidad y 40 para personas con discapacidad intelectual

Sanitario de Formación Profesional Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería : 558 de acceso libre, 653 de promoción interna, 55 para personas con discapacidad y 40 para personas con discapacidad intelectual Técnico/a en farmacia : 12 de acceso libre, 19 de promoción interna, cuatro para personas con discapacidad y tres para personas con discapacidad intelectual Técnico/a superior en imagen para el diagnóstico : 29 de acceso libre, 34 de promoción interna y cuatro para personas con discapacidad



¿Cómo inscribirse en el proceso?

Las personas que deseen participar en el proceso selectivo deberán cubrir una única solicitud de participación por categoría, a través de la Oficina Virtual del Profesional (FIDES/Expedient-y/Procesos/OPE). El plazo de inscripción para participar en el proceso comienza el 5 de septiembre y finaliza el 6 de octubre de 2025.

Las personas que participen en este proceso selectivo deberán poseer, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y en la toma de posesión como personal estatutario fijo, los requisitos recogidos en la resolución de la convocatoria.

Los méritos que se tendrán en cuenta en la fase de concurso son los recogidos en el Anexo IV de la convocatoria y se valorarán con referencia al día inmediatamente anterior, incluso, al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Los aspirantes pueden dirigir todas las dudas y consultas relacionadas con los procesos selectivos a las Unidades de Validación, a las Oficinas de Información de cada Centro o a la dirección de correo electrónico: oposicions@sergas.es.