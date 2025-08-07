El Puerto de A Coruña bate récord en la cifra de negocio de 2024, pero cierra el año con pérdidas

Las cuentas de 2024 de la Autoridad Portuaria de A Coruña reflejan un crecimiento de los tráficos y un récord en la cifra de negocio. El ejercicio, sin embargo, se saldó con pérdidas debido a la carga que suponen los créditos contraídos para financiar la construcción del Puerto Exterior, según señala la propia Autoridad Portuaria en un comunicado.

Las cuentas anuales, que ya habían sido avanzadas, se publican hoy en la página web de la Autoridad Portuaria, acompañadas del informe de auditoría, sin salvedades a las cuentas, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado. El documento refleja que la cifra de negocio de la institución superó por primera vez los 32 millones de euros y alcanzó los 32.021.077 euros.

El resultado de explotación fue de 2,4 millones de euros y la generación de recursos alcanzó los 10,3 millones. El ejercicio pasado, sin embargo, se saldó con pérdidas por importe de 3,3 millones de euros, debido a la carga financiera que suponen los préstamos suscritos con Puertos del Estado y el Banco Europeo de Inversiones.

La Autoridad Portuaria desembolsó en 2024 un total de 14,8 millones de euros entre intereses y amortizaciones por ambos créditos. El plan de amortizaciones establece que las cantidades se incrementarán a partir de este 2025, lo que "limita de forma muy sustancial" la capacidad de la Autoridad Portuaria de acometer las inversiones que son necesarias en sus dos dársenas.

La situación incide de forma importante en la tesorería y en la capacidad de maniobra de la entidad, indica en el comunicado. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, incidió en la presentación de la Memoria comercial en la necesidad de alcanzar una solución a la deuda

contraída con Puertos del Estado para poder "mantener una gestión eficiente" que permita "responder" a las necesidades de las operadoras.

Cuarto mejor registro en tráficos

El Puerto de A Coruña logró en 2024 el cuarto mejor registro en cuanto a tráficos, con 14,7 millones de toneladas, que supuso un crecimiento del 5,2% con respecto a 2023. Destacaron los récords históricos en graneles líquidos (8,4 millones de toneladas) y en cruceros, con 164 escalas y 406.613 pasajeros, con un retorno económico de 40 millones de euros en A Coruña y el área metropolitana.

La Autoridad Portuaria también destaca los avances en las obras del acceso ferroviario a Punta Langosteira y en la tramitación de los proyectos vinculados al Green Port, "si bien está pendiente de resolver la financiación de las inversiones que será necesario acometer para poner la zona sur del Puerto en condiciones de explotación".

"El principal hito del año fue la puesta en marcha del proyecto Coruña Marítima, que marcará el desarrollo del puerto y de la ciudad durante las próximas décadas", señala Fernández Prado. El protocolo de Coruña Marítima fue firmado el 22 de mayo de 2024 por las seis administraciones involucradas y a principios de este año se aprobaron de forma inicial los grandes acuerdos estratégicos, licitándose el Máster Plan.

"En el ámbito de la relación puerto-ciudad, en 2024 se volvieron a abrir los muelles a conciertos y otros eventos, y se otorgó la concesión a la Fundación MOP, lo que le permite desarrollar de forma estable durante los próximos años su proyecto cultural que es muy bien valorado por los ciudadanos", concluye el comunicado.