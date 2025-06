El abogado gallego Andrés Millán rompe el debate sobre la renta básica universal en España: "No está tan lejos"

El gallego Andrés Millán es un reconocido abogado que, además de su trabajo como experto, se dedica a divulgar a través de sus redes sociales, conocido como @Lawtips, diferente información de interés sobre temas de vivienda, empleo, política, subvenciones... Que le han llevado a tener casi 4 millones de seguidores entre todas sus redes sociales.

@lawtips ha publicado recientemente un vídeo en sus redes sociales hablando sobre el cobro del Ingreso Mínimo Vital y la posibilidad de que, en algún momento, los españoles, sean pobres o ricos, lleguemos a cobrar una renta básica universal, dado que tenemos un paro elevado y "conforme más tareas puedan automatizarse y más peso tenga la IA en la sociedad".

La posibilidad de una renta básica universal en España

En uno de sus vídeos, @lawtips ha abordado una de las cuestiones sociales y económicas más debatidas en España: la posible implantación de una renta básica universal. Esto consistiría en que el Estado pague a todos los ciudadanos una cantidad fija periódica, independientemente de si trabajan o no.

"¿Vamos a cobrar todos dinero sin trabajar? ¿Sin hacer nada? ¿Estamos cada vez más cerca de la renta básica universal en España? ¿Que el Estado nos pague a todos, seamos ricos o pobres?", plantea el vídeo.

Actualmente, el Gobierno sostiene diversas ayudas sociales, entre las que destaca el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que en mayo de 2025 beneficiaba a 716.000 hogares con más de 2,2 millones de personas, según recuerda Andrés Millán en el presente vídeo.

Tal y como indica el abogado, esto se traduce en "un 20% más de personas que el año pasado. Eso significa que en España actualmente hay más de 2 millones de personas en riesgo de pobreza, en un país del primer mundo", indica.

Así, no duda en aclarar que en esta cantidad de personas hay de todo: tanto los que no quieren trabajar y simplemente buscan cobrar el IMV, como los que cobran dinero pero no lo declaran, pero también los que verdaderamente tienen problemas económicos y no tienen oportunidades. "Tenemos un paro elevadísimo", advierte el experto.

@lawtips señala además que el IMV tiene limitaciones: "Si no tienes hijos se cobra cuando ganas menos de 500 euros al mes, esto en España no te da casi en algunas ciudades ni para compartir habitación".

Además, también alerta sobre el problema laboral: "En España tenemos una tasa de paro juvenil masiva en la que 1 de cada 3 jóvenes activos no encuentra empleo, pero encima los salarios no han subido para nada tanto como la inflación, por lo que el problema no para de agravarse".

A nivel general, el total de personas que dependen de ayudas del Estado ronda los 19 millones, es decir, casi la mitad de la población española. Así, Andrés Millán opina que "probablemente la renta universal no esté tan lejos".

De esta forma, el experto abre la puerta a esta posibilidad, explicando que este ingreso periódico sin condiciones a los ciudadanos lo cobraría todo el mundo, con independencia de que "seas Amancio Ortega o alguien que no tiene curro", termina.