Alfonso Rueda ve positiva una acción coordinada ante la subida de los aranceles de EEUU

En declaraciones a los medios en Ribadeo (Lugo), preguntado sobre el anuncio de que el Gobierno convocará a las comunidades para estudiar la adopción de posibles medidas, ha contestado que le parece "una buena iniciativa". "Y si cuenta con las comunidades, bienvenido sea", ha dicho, antes de enfatizar que es partidario de una "reacción coordinada" tanto en el ámbito estatal como en el europeo.

El presidente autonómico se ha quejado de que esa coordinación con las comunidades no se haya dado en otros asuntos, pero ha insistido en que si en los aranceles se va a hacer, él lo "agradece". No en vano, ha defendido que se trata de una decisión "de país", por lo que la "reacción tiene que ser coordinada y, cuanto más global, mejor" a nivel estatal y europeo.

En clave gallega

Con respecto a Galicia, ha querido lanzar "un doble mensaje": la afectación es más limitada que en otras zonas "en términos cuantitativos" (las exportaciones a EE.UU. no llegan al 3%), pero no por eso va a rebajar la "preocupación" porque hay sectores que sí pueden sufrir los aranceles, especialmente el alimentario. Ha recalcado, por ejemplo, que "los vinos gallegos estaban teniendo una magnífica entrada en EE.UU". "Hay un impacto que, afortunadamente, no es tan grande como puede ser en otras comunidades o países, pero no queremos rebajar la preocupación, sino dar los datos de Galicia. De verdad que, si el presidente Sánchez entiende que hay que hacer una reacción coordinada, creo que está acertando y puede contar con Galicia", ha aseverado.

Sobre este asunto ha sido preguntada también la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, quien ha incidido también en que la "afección es muy limitada" en el caso gallego y ha agregado, además, que la Xunta trabaja en "una nueva estrategia de internacionalización" para reducir el impacto.