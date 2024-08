Inés Rey asegura el futuro del Consorcio de la Música de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, respondió este miércoles a la acusación realizada por el Partido Popular herculino acerca del "peligro" que corre el futuro del Consorcio de la Música. Todo ello, relacionado con el presupuesto expuesto durante la Junta de Gobierno del Consorcio para la Promoción de la Música, donde se evidenció que el Consorcio no cuenta con la liquidez para pagar los meses que le restan de alquiler al Palacio de la Ópera. Ante ello, la regidora aclaró que "en ningún momento se puxo en dúbida o pago das nóminas ou a propia supervivencia do Consorcio".

Así lo reconoció esta mañana Rey en la presentación del sanatorio de focas en el Aquarium Finisterrae ante una pregunta de los medios en relación con este tema. "Me sorprende esa preocupación al haber dous representantes do Grupo Popular no Consorcio, onde puideron solventar todas as dúbidas que aclarou de xeito preciso o interventor do Consorcio, que é a súa vez interventor municipal", detallaba Rey.

Ayer el Partido Popular criticaba "la falta de interés de Inés Rey por mantener vivo un proyecto cultural único en Galicia y referente nacional como el Consorcio de la Promoción de la Música". Con ello, indicaban que "las cifras son alarmantes y evidencian la mala gestión" por parte del Ayuntamiento en el sector cultural de la ciudad.

La prueba de ello fue que el interventor municipal reflejó en su informe que "non hai crédito suficiente no 2024 para afrontar o pago dos meses que quedan polo aluguer do Palacio da Opera". Sin embargo, la alcaldesa señala que a pesar del aumento de los gastos en los últimos años, el plan estratégico formulado por el Gobierno municipal en colaboración con la Xunta, servirá para aumentar la aportación económica.

Aun así, el Grupo Popular herculino señala que dicho informe del presupuesto para 2024 "revela una situación preocupante": con un presupuesto total de 10,17 millones de euros, ya se han comprometido 7,7 millones para gastos de personal y 2,3 millones para gastos corrientes. "Esto deja al Consorcio sin margen", critican a la vez que recuerdan que de no tomarse medidas, "el saldo negativo del año anterior se incrementará".