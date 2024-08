El PP de A Coruña denuncia que el futuro del Consorcio de la Música está en peligro

El Grupo Popular de A Coruña, ha criticado "la falta de interés de Inés Rey por mantener vivo un proyecto cultural único en Galicia y referente nacional como el Consorcio de la Promoción de la Música". Con ello, indican que "las cifras son alarmantes y evidencian la mala gestión" por parte del Ayuntamiento en el sector cultural de la ciudad.

Aseguran que en la reunión celebrada este lunes de la Junta de Gobierno del Consorcio para la Promoción de la Música, en la que se trataron temas relacionados con el presupuesto, se evidenció que el Consorcio "no tiene liquidez para pagar los meses que le restan de alquiler al Palacio de la Ópera". La prueba de ello fue que el interventor municipal detalló en su informe que "non hai crédito suficiente no 2024 para afrontar o pago dos meses que quedan polo aluguer do Palacio da Operan".

Con ello, el Grupo Popular herculino señala que dicho informe del presupuesto para 2024 "revela una situación preocupante": con un presupuesto total de 10,17 millones de euros, ya se han comprometido 7,7 millones para gastos de personal y 2,3 millones para gastos corrientes. "Esto deja al Consorcio sin margen", critican a la vez que recuerdan que de no tomarse medidas, "el saldo negativo del año anterior se incrementará".

Asimismo, el informe del interventor, "que es demoledor", les preocupa: "De non adoptar las medidas anteriores, no so se incumprirán a normas financieras de aplicación, senon que a facenda do Consorcio seguirá tendo graves dificultades para cumprir coas súas obrigas cos acreedores e proveedores e incluso pode chegar a ter problemas para o pago das nóminas".

Reconocimiento extrajudicial de crédito

En cuanto al reconocimiento extrajudicial de crédito, el PP argumenta que los procedimientos no son correctos, "al hacerse un contrato de la nada, sin tener presupuesto e incumpliendo los procesos de contratación". Añade que se trata de una práctica que tiene sentido de forma excepcional, pero no como hábito. Insiste en que es reiterar malas prácticas como en el caso del IMCE, "en el que en un primer momento el Gobierno municipal presentó un modificativo para pagar facturas irregulares de fiestas de 2023 por importe de 4,2 millones de euros".

Por otra parte, como ya denunció el PP en otras ocasiones, no se trató el estado en el que se encuentra el Palacio de la Ópera, donde actúa la Orquesta Sinfónica y tiene sus oficinas el Consorcio, "con goteras y problemas de mantenimiento que afectan a buena parte de la instalación".