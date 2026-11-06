Santiago de Compostela acogerá su primera media maratón el 2 de mayo de 2027

Santiago de Compostela acogerá el 2 de mayo de 2027 su primera Media Maratón. La capital gallega se suma así a una distancia que ya se corre en ciudades como A Coruña y Vigo, en las que miles de participantes se ponen a prueba para terminar los 21 kilómetros.

"Una cita muy especial en un escenario único, donde el deporte, la emoción y el espíritu del Camino se unen para celebrar el Año Xacobeo", recoge el perfil de Instagram en el que se anuncia la cita pionera. Una cita, en todo caso, que ya aparece en el calendario de la Federación Galega de Atletismo y en la web Carreiras Galegas.

Y es que según la presenta la organización, el 2 de mayo será posible recorrer en la ciudad compostelana 21 kilómetros de historia y emoción para vivir Santiago de una forma diferente.

Por ahora, no ha trascendido más información sobre este evento deportivo, aunque será histórico. La capital gallega acogerá su primer media maratón coincidiendo con el Xacobeo 2027, durante el que se prevé la llegada de miles de visitantes y peregrinos.

La iniciativa ya ha generado gran interés entre los corredores gallegos, que han compartido la publicación de redes sociales. "Allí estaré", comentan usuarios de Instagram, que ya se han interesado por el posible recorrido de la prueba.

La media maratón se disputa actualmente en otras ciudades de Galicia. Es el caso de A Coruña, donde el pasado 1 de marzo Meshack Kipkurgat venció la prueba y batió el récord con un tiempo de 01:01:12, 28 segundos menos que la plusmarca anterior. La ganadora en la categoría femenina fue Edymar Brea.

En Vigo, la carrera se celebrará el 15 de noviembre. El recorrido parte de la playa de O Vao, y recorre gran parte de la ciudad de Vigo, pasando por los túneles de Beiramar hasta finalizar en el Real Club Náutico de Vigo.