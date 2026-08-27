El reto que recorre España contra el suicidio llega a A Coruña: 3.953 kilómetros para "romper el silencio"

A Coruña se ha sumado este jueves a "Romper el Silencio", el reto deportivo con el que el bombero del Concello de Madrid y corredor de ultrafondo Jaime Domínguez, conocido como JimmyGo, recorre España para concienciar sobre la prevención del suicidio y la importancia de la salud mental.

El desafío tiene una cifra especialmente simbólica como meta: 3.953 kilómetros, uno por cada fallecimiento por suicidio registrado en España en 2024. Para alcanzarla, Domínguez se ha propuesto completar un total de 95 maratones.

La de A Coruña ha sido la etapa número 77. El recorrido comenzó a las 8:00 horas en O Parrote y discurrió entre este punto y el entorno de la Torre de Hércules, mediante vueltas a un itinerario de aproximadamente seis kilómetros hasta completar los 42 previstos.

Además, se planteó como una jornada abierta, de manera que cualquier persona interesada podía acompañar al corredor durante todo el trayecto o incorporarse únicamente para recorrer una parte.

De 50 maratones en Madrid a recorrer España

Domínguez puso en marcha "Romper el Silencio" el pasado 12 de abril. Durante una primera fase completó 50 maratones por los 179 municipios de la Comunidad de Madrid.

Este agosto afronta una segunda etapa todavía más exigente: 30 maratones consecutivos por diferentes ciudades españolas, en un recorrido que comenzó en Málaga y terminará en Santiago de Compostela.

Después de pasar por A Coruña, el reto continuará por Vilagarcía de Arousa, Pontevedra y Santiago, donde está previsto que esta segunda fase concluya el próximo 30 de agosto.

La iniciativa toma como referencia los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2024. Ese año fallecieron por suicidio en España 3.953 personas, 2.902 hombres y 1.051 mujeres. La cifra representó un descenso del 3,96% respecto a las 4.116 muertes contabilizadas en 2023.

La concelleira de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, participó en el encuentro celebrado en O Parrote y destacó que las administraciones tienen la responsabilidad de contribuir a que "hablar, escuchar y pedir ayuda no esté asociado a ningún estigma".

"Iniciativas como 'Romper el Silencio' contribuyen a llevar este mensaje a la ciudadanía y a recordar la importancia del acompañamiento y de la prevención", señaló Paz. La etapa contó también con la presencia de la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y con la colaboración de A.D.C. Bomberos A Coruña.

Las personas con ideación o riesgo suicida y sus allegados pueden recurrir a la Línea 024, un servicio estatal gratuito, confidencial y disponible las 24 horas. Ante una emergencia vital, debe contactarse directamente con el 112.