La Carrera ENKI vuelve a A Coruña con una novedad: este año podrás elegir tu horario de salida

Carrera ENKI 2025 en A Coruña. En la edición de 2026 los participantes podrán elegir su horario de salida. Cedida

La Carrera ENKI regresará a A Coruña el próximo 17 de octubre con una importante novedad para su XIII edición. Por primera vez, los participantes podrán escoger su horario de salida durante el proceso de inscripción, siempre que queden plazas disponibles en la franja seleccionada.

La medida busca facilitar la organización de familias, grupos y personas que se desplazan desde diferentes puntos para participar en una de las principales citas inclusivas y solidarias de Galicia.

Las inscripciones abrirán el 4 de septiembre y podrán realizarse de manera online a través de la web de la Fundación ENKI o presencialmente en la sección de deportes de El Corte Inglés.

En el momento de apuntarse será posible elegir entre seis horarios de salida: 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00 y 17:45 horas. Cada turno irá cerrándose a medida que se agoten los dorsales disponibles.

Una carrera de obstáculos por la inclusión

La cita mantendrá el formato que la caracteriza: una carrera de obstáculos no competitiva, inclusiva y abierta a todos los públicos, en la que participan conjuntamente personas con y sin discapacidad.

La Fundación ENKI irá desvelando próximamente los detalles del recorrido y otras novedades de la edición. La jornada contará también con actividades, dinamización y reconocimientos para completar el carácter festivo del evento.

ENKI nació en 2013 con el objetivo de favorecer la inclusión de las personas con diversidad funcional a través del deporte y el ocio, prestando especial atención a los menores y a la eliminación de las barreras sociales.