El reto de JimmyGo llega a A Coruña: 3.953 kilómetros para "romper el silencio" sobre el suicidio

JimmyGo, antes de afrontar una de las etapas del proyecto solidario "Romper el Silencio" Proyecto Romper el Silencio

A Coruña será este jueves, 27 de agosto, una de las paradas de Romper el Silencio, el proyecto solidario impulsado por el bombero Jaime Domínguez, conocido en redes sociales como JimmyGo, que está recorriendo diferentes ciudades españolas para dar visibilidad a la salud mental, la prevención del suicidio y la importancia de hablar, escuchar y pedir ayuda.

El deportista llegará a la ciudad para afrontar la etapa número 77 del proyecto, en la que completará un nuevo maratón de 42 kilómetros por A Coruña. La salida está prevista a las 8:00 horas desde O Parrote, punto en el que también finalizará el recorrido aproximadamente a las 13:00 horas.

El itinerario discurrirá desde O Parrote hasta el entorno de la Torre de Hércules, realizando alrededor de siete vueltas de unos seis kilómetros y regresando posteriormente al punto de partida.

La iniciativa estará abierta a cualquier persona que quiera sumarse. No será necesario completar los 42 kilómetros junto a JimmyGo: los participantes podrán acompañarlo durante un kilómetro, cinco, diez, realizar una vuelta completa o simplemente acercarse hasta la zona para mostrar su apoyo al proyecto.

Para el desarrollo de la etapa coruñesa, Romper el Silencio contará además con el apoyo y la colaboración de A.C. Bomberos A Coruña, que se suma a una jornada con la que se pretende continuar difundiendo un mensaje de prevención, acompañamiento y concienciación.

3.953 kilómetros con un significado

Detrás del desafío deportivo existe una cifra que explica la magnitud del reto: 3.953 kilómetros. Es la distancia que JimmyGo se ha propuesto completar tomando como referencia la cifra de fallecimientos por suicidio registrada en España en 2024: simbólicamente, un kilómetro por cada persona que perdió la vida.

Domínguez explica en sus redes sociales que buscaba que todos esos kilómetros adquiriesen un significado y sirvieran para recordar, de una manera respetuosa, a quienes ya no están.

"Es un proyecto que quiere romper de forma respetuosa el silencio", explica. A través del deporte busca generar conversación sobre una realidad que considera que continúa demasiado escondida y poner el foco en la importancia de escuchar a las personas del entorno, aprender a pedir ayuda y acudir a profesionales cuando sea necesario.

El bombero establece una comparación con las lesiones físicas para explicar la necesidad de normalizar este tipo de conversaciones. "Igual que decimos 'me duele un gemelo', hay otras lesiones que no son tan evidentes y que son un dolor mucho más grande", señala.

Para JimmyGo, una de las claves está precisamente en perder el miedo a reconocer que no se está bien y, al mismo tiempo, aprender a escuchar a quien lo expresa. "Tenemos que ir aprendiendo a vivir con gente que tenemos al lado y que no sabemos lo bien o lo mal que están", sostiene.

30 maratones consecutivos durante agosto

La etapa de A Coruña forma parte de la fase nacional de Romper el Silencio. Antes de iniciar este recorrido, JimmyGo completó 50 maratones consecutivos en la Comunidad de Madrid.

Durante este mes de agosto afronta otros 30 maratones consecutivos por diferentes puntos de España, en un recorrido que comenzó en Andalucía y que finalizará en Santiago de Compostela. Al terminar esta fase habrá alcanzado los 80 maratones dentro del reto #3953.

Tras completar los 42 kilómetros en A Coruña, el proyecto continuará su camino por Galicia. El viernes llegará a Vilagarcía de Arousa y el sábado a Pontevedra, antes de dirigirse a Santiago de Compostela, donde concluirá esta fase del desafío.

A través de sus perfiles en redes sociales, tanto el personal de JimmyGo como el dedicado específicamente a Romper el Silencio, el bombero documenta un reto en el que correr es el vehículo para trasladar un mensaje que va mucho más allá del deporte.