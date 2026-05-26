Así puedes apuntarte a los cursos náuticos de este verano en A Coruña

El Concello de A Coruña abrirá este miércoles 27 de mayo el plazo de inscripción para una nueva edición de "Coruña no Mar", el programa municipal de actividades náuticas que se desarrollará durante los meses de julio y agosto.

La iniciativa, impulsada por el gobierno local tras las ediciones celebradas entre 2021 y 2025, busca acercar el mar y los deportes acuáticos a la ciudadanía a través de cursos y actividades deportivas vinculadas al litoral coruñés.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó la importancia de aprovechar la relación histórica de la ciudad con el mar. El edil señaló que "A Coruña tiene en el mar una de sus principales señas de identidad" y defendió que el programa permite que vecinos y vecinas, "especialmente la gente más joven", puedan acercarse al deporte náutico "de una forma accesible, segura y vinculada a nuestro entorno".

Además, añadió que el objetivo es seguir consolidando "Coruña no Mar" como una oportunidad para descubrir el litoral coruñés a través "de la actividad física y de los hábitos saludables".

Inscripciones hasta el 31 de mayo

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de mayo a las 23:59 horas.

La lista provisional de admitidos se publicará el 2 de junio a partir de las 15:00 horas y el sorteo público de plazas tendrá lugar el 8 de junio a las 12:30 horas.

La matrícula podrá formalizarse entre el 12 y el 18 de junio tanto de forma presencial en el Palacio de los Deportes de Riazor como a través de la plataforma CronosWeb.

Las personas empadronadas en A Coruña tendrán preferencia en la asignación de plazas y se mantendrá también la opción de realizar solicitudes familiares para facilitar la conciliación.

Cursos semanales y bautismos de mar

El programa está dirigido a personas de distintas edades, siempre que sepan nadar al menos 25 metros sin material auxiliar y cumplan la edad mínima exigida en cada actividad.

Los cursos semanales, de lunes a viernes, tendrán un coste de 8,74 euros para menores de 18 años y de 10,92 euros para adultos.

Por su parte, los bautismos de mar, actividades puntuales de un solo día, costarán 8,73 euros.

El formulario de inscripción estará disponible desde mañana en la página web municipal.