Fundación ENKI y Nacosta impulsan campamentos acuáticos inclusivos este verano en A Coruña

La Fundación ENKI y Nacosta WaterSports han unido fuerzas para promover campamentos acuáticos inclusivos este verano en la playa de Santa Cristina, en A Coruña. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, incorporará seis plazas semanales para menores con diversidad funcional dentro de los campamentos organizados por la escuela deportiva.

Las inscripciones se abrirán este sábado 23 de mayo a las 12:00 horas y las actividades se desarrollarán entre el 29 de junio y el 30 de agosto. El objetivo de esta colaboración es reforzar la inclusión en el ocio educativo y garantizar que menores con discapacidad puedan participar en igualdad de oportunidades en actividades deportivas y de convivencia.

Los campamentos tendrán lugar de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas, con posibilidad de servicio de madrugadores desde las 9:00 horas y recogida hasta las 15:00. La programación incluirá actividades acuáticas como paddle surf, surf, kayak y snorkel, además de juegos al aire libre y dinámicas de equipo.

Desde la organización destacan que el campamento contará con profesionales de apoyo especializados para facilitar la participación de los menores con diversidad funcional y asegurar una experiencia compartida e inclusiva. Además, todas las actividades estarán orientadas bajo criterios de seguridad, aprendizaje progresivo y convivencia grupal.

El presidente de la Fundación ENKI, Ángel López, subrayó la importancia de este modelo inclusivo. "Enki se mueve por la oportunidad de que cualquier menor pueda asistir a un campamento y sentirse parte del grupo. Cuando garantizamos los apoyos adecuados, la discapacidad deja de ser una barrera y conseguimos que lo cotidiano sea accesible para todos", afirmó.

La Fundación ENKI lleva tres años desarrollando un modelo pionero de campamento inclusivo en A Coruña, basado en la individualización y la eliminación de barreras para menores con discapacidad. En sus tres últimas ediciones participaron 1.481 personas y se facilitó la asistencia de 215 menores con discapacidad.

Según los datos aportados por la entidad, el 92% de las familias asegura que sus hijos disfrutaron de la experiencia y repetirían en futuras ediciones, una cifra que refleja el impacto positivo del proyecto tanto en la inclusión como en la conciliación familiar.

La Fundación ENKI nació en 2013 con el objetivo de fomentar la inclusión social de las personas con diversidad funcional, especialmente menores, a través del ocio y del deporte, promoviendo valores como el compañerismo, el esfuerzo y la superación personal.