Más de una semana sin piscina en Riazor, en A Coruña, por una avería: "Siempre hay problemas"

A principios de la semana pasada, los usuarios de la piscina municipal de Riazor recibieron un correo electrónico indicando que las instalaciones se encontraban cerradas "hasta nuevo aviso". El motivo está en una avería en el filtro de la piscina, que mantiene la piscina cerrada desde el pasado lunes.

Concepción García es una de las usuarias afectadas por este cierre, que no es el primero que se produce este curso. "Desde que empezamos en septiembre no sé si llegaríamos a ir ni 7 veces. Entre las vacaciones y el tiempo que lleva estropeada, este año es un desastre", comenta.

"Siempre hay problemas", añade la usuaria, que critica que las instalaciones municipales "no tienen mantenimiento". Si en otra ocasión el foco del problema estuvo en la caldera, ahora el problema está en un filtro. Concepción señala también que no han recibido más información por parte del Concello y que todo lo que saben es gracias a los monitores de la actividad de gimnasia de mantenimiento, que compagina con las clases de natación.

"Los monitores no saben cuánto tiempo estará cerrada. Contaban con poder empezar esta semana", indica, antes de añadir que "los secadores tampoco funcionan. No sé qué está pasando".

Concentración

Este miércoles, la asociación vecinal del barrio ha convocado una concentración frente a la piscina a las 13:00 horas. "Iré porque ya estamos cansados. Este año apenas fuimos", comenta Concepción.

Como ella, muchos usuarios son personas mayores que necesitan realizar esta actividad por salud y no han recibido una alternativa: "Es muy necesario. Yo voy dos veces por semana porque tengo problemas de espalda".

En su convocatoria, los vecinos exigen la apertura de la piscina y la puesta a punto de todas las instalaciones que "se encuentran en un estado lamentable por falta de mantenimiento". Además de este problema en el filtro, denuncian goteras e inundaciones en las salas y falta de material para realizar las actividades.