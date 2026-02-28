Ofrecido por:
Galicia se mueve: cinco rutas gratuitas con motivo del Día Mundial de la Obesidad
Con esta iniciativa, la Xunta busca fomentar estilos de vida saludables y combatir el sedentarismo entre la población gallega
Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, que se celebrará el próximo 4 de marzo, y con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y combatir el sedentarismo entre la población gallega; la Xunta de Galicia organizará cinco caminatas dentro del programa 'Camiña e conecta'.
La participación será totalmente gratuita y abierta al público, aunque es necesario inscribirse con anterioridad en la plataforma web habilitada por el ente autonómico.
Tal y como recuerda la Xunta de Galicia, "se trata de una actividad voluntaria", y los menores deberán acudir acompañados de un adulto responsable. Asimismo, el desarrollo de las rutas estará supeditado a las condiciones meteorológicas del 4 de marzo.
Los cinco recorridos atravesarán espacios emblemáticos y naturales de las distintas áreas sanitarias:
-
Área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras: se organizará una ruta de 7 km que partirá a las 10:30 horas desde el Pabellón de los Remedios y finalizará en el Pazo de los Deportes Paco Paz.
-
Área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos: la caminata tendrá un recorrido de 5 km, pasando por la Muralla de la ciudad y su centro histórico. La salida será desde la Plaza de Ferrol a las 17:00 horas.
-
Área sanitaria de A Coruña y Cee: se recorrerán 5 km por el paseo fluvial del Acevedo, en Cerceda. La salida será a las 12:00 horas.
-
Área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza: a las 10:30 horas se iniciará una caminata de 6 km entre la explanada marítima de Porto do Son y el Faro de Caveiro.
-
Área sanitaria de Vigo: la Plaza del Concello de Redondela será el punto de salida de una ruta de 3 km por la senda del río Maceiras, con salida a las 10:30 horas.