Galicia se mueve: cinco rutas gratuitas con motivo del Día Mundial de la Obesidad

Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, que se celebrará el próximo 4 de marzo, y con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y combatir el sedentarismo entre la población gallega; la Xunta de Galicia organizará cinco caminatas dentro del programa 'Camiña e conecta'.

La participación será totalmente gratuita y abierta al público, aunque es necesario inscribirse con anterioridad en la plataforma web habilitada por el ente autonómico.

Tal y como recuerda la Xunta de Galicia, "se trata de una actividad voluntaria", y los menores deberán acudir acompañados de un adulto responsable. Asimismo, el desarrollo de las rutas estará supeditado a las condiciones meteorológicas del 4 de marzo.

Los cinco recorridos atravesarán espacios emblemáticos y naturales de las distintas áreas sanitarias: