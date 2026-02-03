La Carrera ENKI 2026 de A Coruña ya tiene fecha: será el 17 de octubre

La Carrera ENKI 2026 ya tiene fecha para su celebración: será el 17 de octubre. La popular prueba deportiva, que cada año reúne a miles de personas en A Coruña, regresa un año más como la carrera inclusiva más divertida.

El evento reunió en 2025 a 15.000 personas, una cifra que lleva años alcanzando. Los participantes desfilaron el pasado 18 de octubre desde el Teatro Rosalía en salidas escalonadas según el color de sus dorsales, en un ambiente lleno de risas, música y fiesta.

Las pruebas de obstáculos fueron todo un éxito. Los participantes recorrieron la zona de la Marina mientras batallaban con espuma y harina (sin gluten). Esta XII edición, además, consiguió recaudar 106.230 euros, una cantidad sin precedentes en su historia.

La Carrera ENKI nació en 2014 como una prueba lúdica, no competitiva, apta para todas las edades y condiciones que, a través del juego, promueve la inclusión y la visibilización de colectivos y personas con diversidad funcional, así como el respeto y la educación en la diversidad.

Esta actividad, que cuenta con diversos obstáculos adaptados para que todos los participantes se lo pasen en grande, reúne cada año a miles de personas en A Coruña. Todo ello con la ciudad volcada en un evento que llena de color y alegría el centro de la urbe.

Ahora, ENKI ha anunciado la fecha para su edición 2026: será el 17 de octubre. Poco a poco, la organización irá desvelando la fecha de apertura de inscripciones o si hay alguna novedad en esta nueva edición que promete ser de nuevo una auténtica fiesta de la diversidad.