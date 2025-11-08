La inscripción en la carrera popular de Novo Mesoiro, en A Coruña, cerrará en los próximos días

La última cita de la temporada de Coruña Corre será el 23 de noviembre en Novo Mesoiro. El plazo de inscripción para participar en esta carrera popular continúa abierto, aunque se cerrará el próximo día 16. Las personas interesadas todavía pueden anotarse en la web.

El concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, recordó que "Novo Mesoiro poralle o broche final a unha edición que estamos a desfrutar ao máximo. Pola lonxitude dos percorridos, este circuíto é ideal para achegar persoas de todas as idades ao mundo do running. E, ademais, ten un efecto moi positivo nos barrios nos que se celebran as probas, xa que os dinamiza e dálles máis vida".

Por ahora, ya se han anotado más de 2.200 personas a esta prueba, incluyendo tanto a los corredores que han participado a lo largo de la temporada como a quienes se han anotado para esta cita en Novo Mesoiro.

La carrera arrancará a las 10:00 horas en la calle dos Ancares junto al polideportivo municipal. Tras la salida de la categoría absoluta comenzarán las inferiores de manera escalonada entre las 11:15 horas y las 12:30 horas.