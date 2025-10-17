Todo sobre la Carrera ENKI 2025 en A Coruña: dorsales, horario, obstáculos y mucho más

La Carrera ENKI 2025 se celebra este sábado en A Coruña. Una prueba deportiva que promueve la inclusión en todos los ámbitos de la vida, demostrando que es posible pasárselo bien mientras se colabora con una acción tan importante como esta. Y es que esta carrera lleva varios años reuniendo a miles de personas que superan obstáculos para visibilizar una inclusión real.

"Todos tenemos que cambiar la mirada, entender que este es un tema que nos atañe a toda la sociedad. Una cuestión de movilidad reducida que asociamos a una persona con discapacidad nos va a tocar cuando tengamos que llevar un carrito de bebé o cuando nos hagamos mayores", explicaba la fundadora de la Fundación ENKI, Carmen Touza, el pasado mes de septiembre.

Y es que pese a que se han dado muchos pasos de cara a la concienciación de la sociedad por un mundo más inclusivo, todavía queda por hacer. Gestos tan sencillos como incluir pictogramas en los eventos, actividades y empresas o hablar con los más pequeños de la casa favorecen que el camino hacia la meta se acorte. Acciones como la Carrera ENKI demuestran, además, que puede ser divertido.

¿Cuánta gente participará este año en la Carrera ENKI?

ENKI ha logrado, un año más, agotar los 15.000 dorsales que pone a disposición de la ciudadanía para formar parte de esta divertida prueba deportiva. Una cifra de récord a la que se llegaba el pasado 8 de octubre, 10 días antes de la celebración de la carrera.

¿Cómo se pueden recoger los dorsales?

Las personas inscritas en la XII edición de la Carrera ENKI ya pudieron recoger sus dorsales ayer jueves y podrán hacer de nuevo hoy viernes en horario de 10:00 a 21:00 horas en la sección de deportes de El Corte Inglés de A Coruña.

La organización quería entregar junto al dorsal un par de calcetines de ENKI. "Sin embargo, los calcetines están realizando su particular circuito y, aunque han superado algún obstáculo adicional, todavía no han llegado a A Coruña", señalan fuentes de la organización.

La Fundación ENKI asegura a este respecto que "nadie se quedará sin su par" y que informará a través de todos sus canales, incluido correo electrónico, la fecha y lugar de recogida tan pronto como los reciban.

¿Cómo deben ir vestidos los participantes?

Lo más importante a la hora de participar en la Carrera ENKI es tener ganas de pasárselo bien. La recomendación es ir con ropa cómoda, y aquellos que lo deseen pueden acudir disfrazados. Aunque la lluvia hizo acto de presencia algún año, todo parece indicar que este sábado el tiempo acompañará: hay solo un 15% de probabilidades de precipitaciones y las temperaturas alcanzarán los 23 grados, según Meteogalicia.

¿A qué hora es la salida?

Los dorsales están distinguidos por colores y son precisamente estos colores los que indican el horario de salida, que será escalonada. Así, según el dorsal que hayan recibido, los participantes deben estar en la línea de salida a estas horas:

Dorsal Amarillo : Salida a las 16:00 horas

: Salida a las 16:00 horas Dorsal Azul : Salida a las 16:30 horas

: Salida a las 16:30 horas Dorsal Rosa : Salida a las 17:00 horas

: Salida a las 17:00 horas Dorsal Verde : Salida a las 17:30 horas

: Salida a las 17:30 horas Dorsal Naranja: Salida a las 18:00 horas

¿Cuál es el recorrido y qué obstáculos habrá?

Obstáculos de la Carrera ENKI 2025.

El circuito de 2,5 kilómetros empezará junto al Teatro Rosalía de Castro y terminará en O Parrote tras más de una veintena de obstáculos. Cuerpo a tierra, zombis, montaña de neumáticos, bomba de harina... son muchas las pruebas que los participantes deberán superar hasta llegar a la meta.

¿Habrá cortes de tráfico?

La Carrera ENKI provocará algunos cortes de tráfico el sábado 18 de octubre. El tráfico estará cortado desde la oficina de Correos, en la Marina, hasta el Castillo de San Antón de 13:00 a 19:00 horas. Esta es la hora prevista para que termine el evento en la dársena con la entrega de premios.

¿Qué herramientas de accesibilidad habrá?

ENKI cuenta un año más con la colaboración de NaviLens, empresa pionera en tecnología de accesibilidad, para "incorporar una capa adicional de inclusión" al evento. Los participantes podrán utilizar la aplicación NaviLens o Navilens GO (disponibles para iOS y Android) para escanear sus códigos distribuidos estratégicamente a lo largo del recorrido.

Así, los inscritos recibirán información audible sobre obstáculos, puntos de interés y servicios disponibles, garantizando que todas las personas puedan orientarse, participar de forma autónoma y disfrutar la carrera por igual. Además, dentro de la carpa de accesibilidad, habrá espacios dedicados a explicar el uso de esta tecnología y ofrecer asistencia a quienes lo necesiten.

La Carrera ENKI contará, además, con un intérprete de Lengua de Signos Española (LSE) y un espacio

de calma, haciendo que la carrera más multitudinaria de Galicia sea también 100% inclusiva.

¿De qué certificados de sostenibilidad dispone ENKI?

La Carrera ENKI ha obtenido la certificación B Greenly como acontecimiento sostenible, un hito que confirma la voluntad y el compromiso de la Fundación con la sostenibilidad y los parámetros ESG. La organización ha implementado medidas que reduzcan el impacto ambiental de la carrera.

Así, de la mano de WE Sustainability y Amicos, realizará la gestión eficiente de los residuos y la promoción de buenas prácticas durante el evento, como la creación de islas de reciclaje en diferentes puntos del emplazamiento.