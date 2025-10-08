ENKI desvela el recorrido de su Carrera 2025 en A Coruña: todos los obstáculos y cortes de tráfico

La Carrera ENKI 2025 se acerca y poco a poco se dan a conocer los detalles de esta prueba que está a punto de agotar dorsales: ya se han inscrito más de 14.700 personas para las 15.000 plazas disponibles. Una muestra más de que la diversidad y la inclusión van de la mano en A Coruña, que acogerá este popular evento el próximo 18 de octubre.

La prueba de recorrido se realizará a las 15:00 horas y la Carrera ENKI dará comienzo a las 16:00 horas con salidas escalonadas cada media hora. La última salida está prevista a las 18:00 horas. Los participantes tendrán que ir superando diversos y divertidos obstáculos hasta llegar a la meta.

Así, el circuito de 2,5 kilómetros empezará junto al Teatro Rosalía de Castro y terminará en O Parrote tras más de una veintena de obstáculos. Cuerpo a tierra, zombis, montaña de neumáticos, bomba de harina... son muchas las pruebas que los participantes deberán superar hasta llegar a la meta.

Obstáculos de la Carrera ENKI 2025.

La Carrera ENKI provocará algunos cortes de tráfico el sábado 18 de octubre. El tráfico estará cortado desde la oficina de Correos, en la Marina, hasta el Castillo de San Antón de 13:00 a 19:00 horas. Esta es la hora prevista para que termine el evento en la dársena con la entrega de premios.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas pueden anotarse en la carrera del próximo sábado 18 de octubre tanto a través de la web como en El Corte Inglés de Ramón y Cajal. El precio es 6 euros para menores de 10 años o personas con discapacidad y de 8 euros el general. La recaudación íntegra de la venta de dorsales se destinará a proyectos sociales de los usuarios de las entidades sociales que participan.

