La C21 de A Coruña regresará en 2026: se celebrará el domingo 1 de marzo con la 5K

La C21 regresará a A Coruña en 2026. La media maratón se celebrará el 1 de marzo del próximo año en la ciudad herculina y lo hará de nuevo combinada con la carrera complementaria de cinco kilómetros, la 5K. Así lo ha dado a conocer este miércoles el concejal de Deportes, Manuel Vázquez.

La Media Maratón C21 es una de las grandes citas deportivas de A Coruña: sin ir más lejos, este 2024 hubo casi 4.000 participantes sumando los de la 5K. Un hecho al que se suma un hito histórico: por primera vez desde que comenzaron estas competiciones, hubo más corredoras que corredores.

Vanessa Carvalho y David Korichei ganaron este año la prueba de los 21 kilómetros en la categoría femenina y masculina, respectivamente, con unos tiempos de1:14:57 y 1:04:04. Con línea de salida en el Obelisco, los corredores pasaron por los Cantones, Ramón y Cajal, Salvador de Madariaga y los muelles para, ya posteriormente, bordear las playas de Riazor, Orzán y Matadero.

"Las carreras populares tienen un potencial enorme en términos de visibilización de la ciudad y estamos trabajando para darles un empuje. No solo en lo referente a las cifras de participación, que están siendo buenas, sino también para que la experiencia de las personas usuarias sea todavía mejor. Eso es fundamental para nosotros", explicó Vázquez.

Así, el ayuntamiento está tomando nota de las opiniones de los corredores del circuito Coruña Corre y de la C10 para reforzar la organización el próximo año. En todo caso, la fecha para formalizar las inscripciones de la C21 se dará a conocer pronto: abrirá "en las próximas semanas".

Sigue la temporada de carreras populares

La temporada de carreras populares sigue. A Coruña celebrará en octubre y noviembre dos pruebas más del circuito Coruña Corre, que arrancó el pasado 15 de marzo en la Torre de Hércules. Matogrande-Xuxán, San Pedro de Visma, Os Rosales y Oza son las otras carreras celebradas hasta ahora.

"Cada barrio y sus asociaciones vecinales se implican al 100% con la celebración de su prueba y cada carrera es diferente a la anterior", aseguró la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, sobre esta competición que contará con dos citas más antes de que termine el año. Son las siguientes: