Imagen aérea del polígono industrial. Galicia Naves.

Bergondo (A Coruña) acoge el V Urban Trail y la andaina a favor de Afaco: toda la información

Las inscripciones para participar en alguna de estas pruebas solidarias están abiertas hasta el 9 de octubre

Deporte y solidaridad se dan la mano el próximo 11 de octubre en Bergondo. El polígono del municipio coruñés acoge la V edición del Urban Trail y la andaina solidaria a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afaco), organizados por el Concello de Bergondo y la Comunidad de Propietarios del Polígono de Bergondo.

La asociación Somos Marines, que cumplió este año su quinto aniversario, visibiliza las camisetas oficiales de la nueva edición de la carrera popular C10

El evento busca recaudar fondos para Afaco y promover la práctica deportiva entre el colectivo empresarial del Polígono de Bergondo. Y es que tal y como señalan fuentes de la organización, esta actividad nació con el objetivo de que los trabajadores pudiesen vivir el polígono de forma diferente: "Una tarde de fiesta para disfrutar con la familia y los amigos y para aportar un granito de arena a una causa solidaria".

Las pruebas que integran este evento se celebrarán el propio polígono, con salida y llegada en la calle Pq. Rois a la altura de la parcela F11. Una gran fiesta del deporte en la que no faltarán los callos, los helados y los regalos y que cuenta en su edición 2025 con las siguientes categorías:

  • Carrera 6 kilómetros. Con salida a las 18:00 horas, tiene un coste de 10 euros
  • Carrera Sub 14 y Sub 16. Con salida a las 18:30 horas, tiene un coste de 5 euros. Es de un kilómetro
  • Carrera Sub 12. Con salida a las 19:00 horas, tiene un coste de 5 euros. Es de 500 metros
  • Carrera Sub 10: Con salida a las 19:10 horas, tiene un coste de 5 euros. Es de 500 metros
  • Prebenjamines y pitufos. Con salida a las 19:20 horas, tiene un coste de 5 euros. Es de 100 metros
  • Andaina: Con salida a las 17:30 horas, tiene un coste de 8 euros. Son 6 kilómetros
  • Andaina infantil: Con salida a las 17:30 horas, tiene un coste de 5 euros. Son 6 kilómetros

Inscripciones y dorsales

Las inscripciones para participar en cualquiera de estas pruebas están abiertas hasta las 23:59 horas del 9 de octubre. Las personas interesadas en participar pueden anotarse a través de este enlace.

Los dorsales podrán recogerse el 10 de octubre en la oficina de la Comunidad de Propietarios del Polígono de Bergondo entre las 09:00 y las 16:00 horas, así como el propio día de la carrera desde las 16:00 horas hasta una hora antes del inicio de cada prueba.