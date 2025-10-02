Bergondo (A Coruña) acoge el V Urban Trail y la andaina a favor de Afaco: toda la información

Deporte y solidaridad se dan la mano el próximo 11 de octubre en Bergondo. El polígono del municipio coruñés acoge la V edición del Urban Trail y la andaina solidaria a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afaco), organizados por el Concello de Bergondo y la Comunidad de Propietarios del Polígono de Bergondo.

El evento busca recaudar fondos para Afaco y promover la práctica deportiva entre el colectivo empresarial del Polígono de Bergondo. Y es que tal y como señalan fuentes de la organización, esta actividad nació con el objetivo de que los trabajadores pudiesen vivir el polígono de forma diferente: "Una tarde de fiesta para disfrutar con la familia y los amigos y para aportar un granito de arena a una causa solidaria".

Las pruebas que integran este evento se celebrarán el propio polígono, con salida y llegada en la calle Pq. Rois a la altura de la parcela F11. Una gran fiesta del deporte en la que no faltarán los callos, los helados y los regalos y que cuenta en su edición 2025 con las siguientes categorías:

Carrera 6 kilómetros . Con salida a las 18:00 horas, tiene un coste de 10 euros

. Con salida a las 18:00 horas, tiene un coste de 10 euros Carrera Sub 14 y Sub 16 . Con salida a las 18:30 horas, tiene un coste de 5 euros. Es de un kilómetro

. Con salida a las 18:30 horas, tiene un coste de 5 euros. Es de un kilómetro Carrera Sub 12 . Con salida a las 19:00 horas, tiene un coste de 5 euros. Es de 500 metros

. Con salida a las 19:00 horas, tiene un coste de 5 euros. Es de 500 metros Carrera Sub 10 : Con salida a las 19:10 horas, tiene un coste de 5 euros. Es de 500 metros

: Con salida a las 19:10 horas, tiene un coste de 5 euros. Es de 500 metros Prebenjamines y pitufos . Con salida a las 19:20 horas, tiene un coste de 5 euros. Es de 100 metros

. Con salida a las 19:20 horas, tiene un coste de 5 euros. Es de 100 metros Andaina : Con salida a las 17:30 horas, tiene un coste de 8 euros. Son 6 kilómetros

: Con salida a las 17:30 horas, tiene un coste de 8 euros. Son 6 kilómetros Andaina infantil: Con salida a las 17:30 horas, tiene un coste de 5 euros. Son 6 kilómetros

Inscripciones y dorsales

Las inscripciones para participar en cualquiera de estas pruebas están abiertas hasta las 23:59 horas del 9 de octubre. Las personas interesadas en participar pueden anotarse a través de este enlace.

Los dorsales podrán recogerse el 10 de octubre en la oficina de la Comunidad de Propietarios del Polígono de Bergondo entre las 09:00 y las 16:00 horas, así como el propio día de la carrera desde las 16:00 horas hasta una hora antes del inicio de cada prueba.