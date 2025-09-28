La 21 Leguas de Narón cierra su cuarta edición con récord de inscritos, con impulso para el ultrafondo

La ha cerrado este domingo su cuarta edición con un balance muy positivo. La prueba de ultrafondo más dura de Galicia alcanzó un récord de inscritos, superando el millar de participantes, y vivió una jornada marcada por la emoción, el esfuerzo y la consolidación de un evento que ya figura entre los seis ultrafondos más exigentes de España.

El recorrido de volvió a llevar a los corredores y ciclistas por enclaves emblemáticos como el interior de Navantia, el arsenal militar, Monteventoso, Valdoviño, Pantín o el túnel de A Graña, en un trazado que combina dureza, paisaje y patrimonio.

En el plano deportivo, varios atletas lograron superar sus propias marcas, alcanzando podios con tiempos récord que refuerzan el prestigio competitivo de la prueba.

Pero más allá de los resultados, el ambiente fue el gran protagonista: acompañantes, público y voluntarios se volcaron en animar y apoyar durante toda la jornada, que en sus últimas horas transcurrió bajo la lluvia sin restar entusiasmo ni participación.

21 Leguas de Narón

Con récord de inscritos, un gran ambiente y una respuesta masiva de la comarca, la 21 Leguas de Narón se consolida otro año más como la gran cita del ultrafondo gallego y apunta a nuevas metas para futuras ediciones.

Todos los resultados del evento por categorías los puedes encontrar en la página web: https://eventos.emesports.es/inscripcion/21-leguas-25/sec_pers_2/