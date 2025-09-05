La presencia de carabelas portuguesas en Ferrol obliga a suspender la Travesía Abelardo López

La xxxii Travesía a Nado Abelardo López ha sido suspendida debido a la presencia de carabelas portuguesas (Physalia physalis) en la costa de Ferrol. Así lo ha dado a conocer este viernes el ayuntamiento, que señala que esta especie "supone un riesgo para la integridad física de las personas participantes" por su "elevada toxicidad y capacidad para provocar lesiones graves por contacto".

La prueba, que iba a celebrarse este sábado 6 de septiembre a las 16:00 horas, queda de esta forma suspendida por seguridad. La organización ya ha avanzado que estudiará la posibilidad de reprogramarla una vez se garantice que no hay carabelas portuguesas u otros riesgos en la zona en la que se celebra.

La travesía había sido presentada esta semana por parte del concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, la hija del homenajeado, Elisa López, el práctico del Arsenal, Pedro Izquierdo, y el presidente del Club Marina Ferrol, Fernando Bustabad.

Con el Patio de Armas del Arsenal Militar de Ferrol como fondo, la prueba está abierta tanto a deportistas federados como aficionados y cuenta con tres recorridos: A, federado de 2.000 metros; B, federado de 1.000 metros; y C, popular de 500 metros.