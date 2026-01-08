Michel Alonso se hace cargo de forma interina del Racing de Ferrol.

Michel Alonso se hará cargo del primer equipo del Racing Club Ferrol de forma interina, hasta que se concrete la incorporación del entrenador que se pondrá al frente de la escuadra verde en sustitución de Pablo López. Así lo ha dado a conocer este mismo jueves el club a través de un comunicado.

El técnico ferrolano dirigirá esta tarde su primera sesión de trabajo, en la que estará acompañado por el resto de integrantes que venían desempeñando sus funciones en el cuerpo técnico racinguista desde principios de la campaña.

Alonso también se sentará en el banquillo el sábado en A Malata, en el partido ante el Bilbao Athletic. El club cerrará en los próximos días la contratación de un nuevo entrenador con el que acometer lo que resta de campeonato liguero.