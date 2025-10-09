El Memorial Moncho Rivera de Ferrol logra una recaudación récord de 42.906 euros para Aspaneps

El Memorial Moncho Rivera es de récord: ha logrado recaudar 42.906 euros para la Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais (Aspaneps). A Malata acogió ayer el partido benéfico entre el Racing de Ferrol y el Clube Desportivo de Tondela, que venció el equipo luso en los penaltis.

El encuentro ha llegado este 2025 a su vigésimo sexta edición manteniéndose fiel a su principal motor: su carácter benéfico. Aspaneps ha recibido el total de la recaudación para seguir trabajando en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal para dar apoyo a familias con personas con discapacidad intelectual a su cargo, con el objetivo de favorecer su autonomía personal e integración social.

El Memorial Moncho Rivera ha donado a esta institución una recaudación récord para este torneo que asciende a 42.906 euros. Algo que ha sido posible gracias a la colaboración de los aficionados que acudieron al campo y a las importantes donaciones aportadas por particulares y empresas.

"Es un honor para nosotros poder contar con el apoyo de Hijos de Rivera al habernos escogido como beneficiarios de esta donación. Es una gran ayuda para poder desarrollar nuestra labor asistencial diaria con los niños y niñas con problemas psicosociales y llevar a cabo proyectos que puedan mejorar su autonomía y su inclusión. Estamos muy agradecidos y felices de participar en este acto", señalan desde la entidad.

Un homenaje a Ramón Rivera Riguera

El Torneo Victoria Memorial Moncho Rivera alcanza así su 26ª edición reafirmando su vocación benéfica. Gracias a la labor organizativa del Victoria C.F. y al apoyo de Corporación Hijos de Rivera, este torneo se ha consolidado como una cita solidaria muy relevante en el calendario que trata de presentar una nueva propuesta deportiva para que los aficionados acudan al campo y colaboren con su aportación.

El Racing Club Ferrol recibió en esta ocasión al Tondela, un equipo recién ascendido a Primera División portuguesa que fue finalista de la Copa Portugal en la temporada 21/22.

El Torneo Victoria Memorial Moncho Rivera rinde homenaje a la figura de D. Ramón Rivera Riguera, perteneciente a la tercera generación de la familia propietaria de Corporación Hijos de Rivera y uno de los impulsores del torneo en su origen, debido a su estrecha vinculación con el Victoria C.F.

En 2009, el Club quiso reconocer la labor de su impulsor en apoyo al deporte de base, recuperando este campeonato con su nombre y la esencia de sus primeros años, con el apoyo de Corporación Hijos de Rivera.