Llega una nueva edición del memorial Moncho Rivera, que enfrenta al Racing de Ferrol y Tondela

El encuentro benéfico, que tendrá lugar el 8 de octubre, destinará toda la recaudación a Aspanaes para apoyar a familias con hijos con discapacidad

Este miércoles 8 de octubre a las 20:00, el estadio de A Malata acogerá el XXVI Torneo Victoria, Memorial Moncho Rivera, con el partido entre Racing Club Ferrol y Clube Desportivo de Tondela.

Se trata de un encuentro benéfico organizado por el Victoria C.F., con el apoyo de Corporación Hijos de Rivera, cuya recaudación irá destinada íntegramente a ASPANEPS, asociación que ofrece apoyo a familias con personas con discapacidad intelectual en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

El torneo rinde homenaje a D. Ramón Rivera Riguera, miembro de la familia fundadora de Corporación Hijos de Rivera y promotor del torneo en sus orígenes.

Desde 2009, el Victoria C.F. recuperó el campeonato con su nombre, manteniendo la esencia de sus primeros años y resaltando la importancia del apoyo al deporte base.

En esta edición, el Racing Club Ferrol recibirá al Tondela, equipo recientemente ascendido a la Primera División portuguesa y finalista de la Copa Portugal en la temporada 21/22, en un encuentro que promete emociones para los aficionados.

Las entradas están a la venta por 8€ en preferencia, 5€ en fondo y 10€ en tribuna, disponibles en la web del Racing, en las oficinas del club (de 10:30 a 16:30) y en la taquilla de A Malata a partir de las 18:00 horas el día del partido.