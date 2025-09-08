Ferrol renovará la cubierta del estadio de A Malata

Recreción de la cubierta del estadio de A Malata. Concello de Ferrol

El estadio de A Malata contará con una nueva cubierta. Este lunes, la Xunta de Goberno Local de la ciudad ha aprobado el proyecto básico y de ejecución de las obras y ha dado luz verde a la primera fase con un presupuesto de 2,5 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior, el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, ha afirmado que "Ferrol é unha cidade de primeira, temos un equipo de primeira e teremos un estadio de primeira".

A través del proyecto Cidade de Deporte, el gobierno local busca revertir los deterioros que presentan las instalaciones deportivas de la ciudad para que estas "estean á altura da cidade que somos" y para "xerar un gran recinto destinado á práctica dos distintos deportes".

Obras en A Malata

En el caso de A Malata, el estadio del Racing de Ferrol, la fase 1 de las obras comprende la zona fuera de la línea de edificación de la carretera estatal FE-15, donde se colocará el 85% de la cubierta. La fase 2, todavía pendiente de aprobación al requerir una tramitación específica, supone el 15% restante y corresponde a la esquina sudeste del estadio.

Así, el presupuesto total de la intervención asciende hasta los 2.957.566,60 euros.

Desde el Concello recalcan que esta es la intervención "máis importante no estadio dende a súa construción", en 1993. El plazo de ejecución de las obras es de 7 meses. Estas se dividirán en etapas para que las actuaciones sean compatibles con la competición deportiva.

Recreación de la nueva cubierta del estadio de A Malata en Ferrol. Concello de Ferrol

Además del campo de fútbol, A Malata también cuenta con piscina, gimnasio y rocódromo. La vieja cubierta, realizada en policarbonato, sufre filtraciones de agua y signos de desgaste, especialmente en los fondos. La actuación para sustituirla contempla también la necesidad de trabajos de carpintería exteriores y de ampliación del vuelo para poder cubrir la totalidad de las gradas, renovando así su estructura. Esta ampliación será de 2,50 metros hacia el interior del campo.

La nueva cubierta tendrá vigas en celosía de acero laminado que se apoyarán sobre los pilares existentes y correas de perfiles laminados y revestidos. Sus dimensiones serán de 181,75 por 121 metros, dejando un hueco interior de 134 por 73,6 metros. La chapa de acero prelacada tendrá un acabado en color verde como guiño a los colores del Racing de Ferrol. También se rotulará incluyendo el nombre del equipo con un vinilado blanco en una altura de 8 metros.

Por otra parte, se instalarán luces y cuatro claraboyas para mejorar la iluminación y facilitar el acceso a la cubierta respectivamente. También se sustituirá y reparará la cubierta plana del acceso por preferencia.

Los trabajos se completarán con las ventanas del fondo sur, con el objetivo de impedir la entrada de agua de lluvia por esa zona.

Nuevas sendas peatonales en el entorno del estadio

Dentro del proyecto Cidade de Deporte también se crearán nuevas sendas peatonales que conecten Fimo, el estadio, el pabellón de A Malata, el parque de calistenia y la ribera del río Sardiña.

Las actuaciones afectarán a aceras y carreteras, además del mobiliario exterior mejorando la iluminación y reparando los accesos desde la zona de aparcamiento, para el cual habrá un nuevo acceso desde el suroeste del recinto.

"Queremos que o Racing xogue na casa con orgullo, que os seus afeccionados vivan cada partido nunha contorna cómoda, segura e vibrante", afirmó el alcalde.