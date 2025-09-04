Polémica por el aplazamiento del partido entre el Castilla y el Racing de Ferrol

Polémica en Primera RFEF por una decisión que sólo deja contento al Real Madrid Castilla. Su encuentro ante el Racing de Ferrol programado para este fin de semana ha sido suspendido por el alto número de internacionales convocados con sus selecciones.

El pasado fin de semana el técnico del Racing fue preguntado por un posible aplazamiento. Pablo López fue claro y dijo que se debería jugar el encuentro. Sin embargo cuatro días después la Federación ha tomado la decisión contraria.

La polémica ha generado bastantes comentarios en redes sociales ya que el reglamento de la competición es claro a la hora de señalar que no.

De hecho en el reglamento de la competición en su artículo 262.3 es claro: "En ningún caso podrán invocar los clubs como fuerza mayor para solicitar tal suspensión y tal aplazamiento de un encuentro la circunstancia de no poder alinear a determinados futbolistas por estar sujetos a suspensiones federativa, por padecer enfermedad o lesión, o por haber sido llamados para intervenir en sus selecciones nacionales".

Y es que el Real Madrid ha llevado su alegación hasta el punto de indicar que no puede contar con Mastantuono, futbolista del primer equipo con ficha del filial convocado con Argentina.

Las convocatorias con las selecciones suelen condicionar también la Segunda División. De hecho el Dépor no podrá contar esta jornada con Mella, convocado con la sub-20 y varios clubes se han quejado en los últimos años por la coincidencia de los playoff de ascenso con fechas internacionales.